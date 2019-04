Ba dự án được trao giải đặc biệt Quy hoạch đô thị quốc gia năm 2018

Đó là các dự án Tổ chức không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận do UBND Q.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư; Tổ hợp khách sạn Sheraton Grand Đà Nẵng Resort do Cty CP Tập đoàn BRG làm chủ đầu tư và Vinpearl Nam Hội An do Cty CP Vinhomes làm chủ đầu tư.