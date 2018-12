Bán đất nền trái luật ở Bình Dương: Chủ đầu tư tự ý thay tên dự án

Theo ghi nhận của PV báo Tiền Phong, dự án khu đô thị New Town 8 do Công ty TNHH Xây dựng và Phát Triển địa ốc Phú Thọ làm chủ đầu tư. Với quy mô 7,9 ha, New Town 8 là một trong những dự án đô thị lớn nằm bên đường ĐT 747 thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Đối với dự án này, ngoài việc mở bán đất nền trái luật, chủ đầu tư còn tự ý thay tên dự án thành một tên thương mại rất “mỹ miều”, điều này trái với Luật Nhà ở năm 2014 đã quy định.

Khu dân cư Nam Tân Uyên mở bán khi dự án chỉ là bãi đất trống

Theo đó, tên đăng ký dự án là khu dân cư Tân Long 2 nhưng khi mở bán đất nền, khách hàng lại được chào với cái tên khu đô thị New Town 8. Do đó, khi định vị khu đô thị này không kênh nào có thể xác định được. Ngay cả khi PV, khách hàng đến liên hệ cơ quan chức năng, cũng không ai biết khu đô thị New Town 8 nằm ở đâu.

Theo Điều 19, Luật Nhà ở năm 2014 quy định: “Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt; trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có nhu cầu đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, viết tiếng nước ngoài sau. Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng”.

Ngoài ra, đối với dự án khu dân cư New Town 8, theo sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương, hiện chủ đầu tư dự án này chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính (nộp tiền sử dụng đất, phí trước bạ). Do đó, đối với dự án này chưa được cấp chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong khi đó, sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bình Dương cũng cho biết thêm, đối với dự án khu dân cư Nam Tân Uyên hiện tại sở này chưa nhận được bất kỳ giấy tờ nào liên quan đến dự án nói trên ngoài việc được nắm thông tin dự án này chỉ mới được tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư.

Dự án mới chỉ trong giai đoạn san lấp mặt bằng nhưng đã bán gần hết

Trước đó, như báo Tiền Phong đã phản ánh, dự án đô thị New Town 8 do Công ty TNHH Xây dựng và Phát Triển địa ốc Phú Thọ làm chủ đầu tư. Với quy mô 7,9 ha, New Town 8 là một trong những dự án đô thị lớn nằm bên đường ĐT 747 thuộc phường Uyên Hưng, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Theo thông tin giới thiệu, dự án không chỉ được đầu tư hạ tầng bài bản, nhiều mảng xanh và tích hợp các tiện ích như công viên, trường học, phố thương mại, New Town 8 còn nằm ngay trung tâm hành chính thị xã Tân Uyên, khu vực đang phát triển mạnh về cơ sở hạ tầng và các dịch vụ tiện ích như trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống; trường học; bệnh viện; trung tâm hành chính và dân cư sinh sống sầm uất.

Bình Dương nở rộ phân lô, bán đất nền trái luật Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục pháp lý, công trình chỉ là mảnh đất hoang nhưng nhiều công ty bất động sản trên địa bàn Bình Dương đã thực hiện giao dịch phân lô, bán đất nền. Những khách hàng mua đất tại dự án chưa hoàn thiện pháp lý có nguy cơ “tiền mất tật mang”.

Vào đầu tháng 11/2018, dự án New Town 8 đã mở bán và gần như đã bán hết. Tuy nhiên, đến nay tại dự án này vẫn còn là bãi đất hoang, đang được chủ đầu tư san lấp mặt bằng bởi địa hình nằm trong thung lũng. Do đó, việc chưa hoàn thiện cơ sở hạ tầng, thủ tục pháp lý, New Town 8 đã bán nền là trái quy định. Được biết, New Town 8 được phân phối thông qua hệ thống ba sàn giao dịch bất động sản là Nam Dương, Á Châu và Uniland.

Tương tự, Công ty Lê Phong được UBND tỉnh Bình Dương ký Công văn số 3000/UBND-KTN ngày 04/7/2018 về việc chấp thuận cho công ty này được làm chủ đầu tư Khu nhà ở thu nhập thấp Lê Phong Thuận Giao. Khi mới có được một số văn bản, tại khu nhà ở này đã rao bán sản phẩm đến khách hàng một cách rầm rộ dù chưa đủ các thủ tục theo quy định. Trong đó, chưa hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đầu tư xây dựng nhà ở để bán.

Tương tự, dự án khu dân cư Nam Tân Uyên do Ban Quản lý Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư tọa lạc trên mặt tiền đường ĐT 746 thuộc phường Khánh Bình, TX. Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khu dân cư này, đất thuộc phần diện tích cấp cho Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên. Sau đó, do nhu cầu sử dụng làm nhà xưởng không còn, Ban Quản lý khu này đã chuyển đổi mục đích sử dụng.

Khu dân cư này dù chưa hoàn thiện các thủ tục theo quy định nhưng đến nay đã rao bán rầm rộ trên các kênh. Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu dân cư có diện tích đến 52ha, được phân ra hàng ngàn lô đất với giá giao động từ 13 đến 22 triệu đồng/m2. Dù khu dân cư này mới chỉ là khu đất hoang chưa xây dựng hạ tầng nhưng hằng ngày luôn có nhân viên túc trực chào bán.

Mặt khác, khách mua đất tại dự án này không được ngân hàng hỗ trợ vay vốn. Do đó, nhiều người đặt nghi vấn về tính pháp lý của dự án này. Được biết, 2 đơn vị phân phối dự án Khu dân cư Nam Tân Uyên gồm Công ty Bất động sản Hoa Sen và Công ty Bất động sản Núi Hồng.

Cận cảnh dự án bán đất nền trái luật tại Bình Dương:

Bên ngoài cổng dự án khu dân cư Nam Tân Uyên, nhân viên đứng mời khách mua đất Dự án khu dân cư Nam Tân Uyên, bên ngoài được rào chắn bằng tôn được in quảng cáo giới thiệu về dự án, bên trong chỉ là bãi đất trống.

Khu dân cư Nam Tân Uyên chỉ là bãi đất trống nhưng đã mở bán. Khu đô thị New Town 8 đang trong giai đoạn san lấp mặt bằng đã mở bán. Cạnh dự án New Town 8 là một con suối có độ sâu, người dân địa phương lo ngại khi dự án triển khai sẽ gây ảnh hưởng sau này.

Công an vào cuộc dự án Đức Long Golden Land có dấu hiệu bán đất công Phát hiện dự án căn hộ Đức Long Golden Land, quận 7 có dấu hiệu bán đất công, lãnh đạo UBND TP HCM chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra vào cuộc làm rõ sai phạm.

Bên trong dự án nhà xã hội bị ‘cắt xén’ xây biệt thự, nhà liền kề Dự án The Diamond Park (Mê Linh, Hà Nội) được phê duyệt là nhà ở xã hội (NƠXH) nhưng chủ đầu tư lại "bẻ lái" xây biệt thự và nhà liền kề để bán kiếm lời. Thậm chí, diện tích của NƠXH còn bị "cắt xén" lập lờ mục đích của chủ đầu tư để trục lợi.

Bình Dương xử lý cán bộ, thu hồi nhiều dự án vi phạm phân lô bán nền Qua thanh tra, Sở TN&MT Bình Dương đã tham mưu UBND tỉnh này ban hành nhiều văn bản chỉ đạo xử lý việc phân lô, bán nền và kiểm điểm, xử lý kỷ luật đối với 21 tập thể và 20 cá nhân. Đồng thời, cũng đã thu hồi nhiều dự án bất động sản vi phạm.

HƯƠNG CHI ​