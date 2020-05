Bất chấp dịch COVD-19, giá chung cư tại Hà Nội vẫn tăng

Quảng cáo

Giá nhà chung cư vẫn tăng

Trong báo cáo mới nhất của Savills cho thấy, giá sơ cấp ổn định theo quý và tăng 10% theo năm lên mức 1.460 USD/m2. Savills nhận định sẽ không có sự điều chỉnh mạnh giá sơ cấp do tác động bởi dịch COVID-19, trừ khi dịch bệnh tiếp tục trong nửa cuối năm 2020.

Báo cáo của Savills chỉ rõ, trong vòng 5 năm qua, giá chào bán trung bình sơ cấp đã tăng đều 5% mỗi năm. Hạng A tăng trưởng cao nhất ở mức 10% theo năm do nguồn cung mới có tiêu chuẩn ngày càng cao.

Giá bán sơ cấp của thị trường căn hộ tại Hà Nội vẫn ghi nhận mức tăng 10% theo năm bất chấp tác động của dịch bệnh COVID-19.

Về nguồn cung, trong quý I/2020, thị trường căn hộ tại Hà Nội chỉ có 5 dự án mới và 6 dự án mở bán ở giai đoạn tiếp theo. Theo đó, hiện tại đã cung cấp khoảng 4.800 căn ra thị trường, giảm 64% theo quý và giảm 50% theo năm.



Nguồn cung mới ghi nhận ở mức thấp nhất trong vòng 5 năm qua bởi các chủ đầu tư thay đổi kế hoạch nhanh chóng ứng phó với đại dịch. Trong đó, nguồn cung sơ cấp giảm 17% theo quý và giảm 19% theo năm, xuống 27.900 căn. Hạng B duy trì nguồn cung lớn nhất với 73% thị phần.



Tỷ lệ hấp thụ sản phẩm căn hộ trong quý I là 18%, giảm 14 % theo quý và giảm 11 % theo năm. Theo đó, phân khúc hạng B có tỷ lệ hấp thụ thấp nhất. So với nguồn cung dồi dào, các chủ đầu tư phải đối mặt với cạnh tranh khốc liệt để duy trì kết quả kinh doanh. Trong khi đó, phân khúc hạng C đạt tỷ lệ hấp thụ cao nhất ở mức 20% được thúc đẩy bởi nguồn cầu đối với sản phẩm bình dân ngày càng tăng.

Số lượng giao dịch trong quý đạt khoảng 4.900, giảm 53% theo quý và 50% theo năm. Tình hình hoạt động theo quý kém do chịu ảnh hưởng của nghỉ lễ trong đầu quý I và sau đó là việc thực hiện giãn cách xã hội. Người mua trong nước tránh các sự kiện bán hàng đông đúc, trong khi lệnh cấm du lịch đã hạn chế khách mua nước ngoài.



Triển vọng về thị trường căn hộ trong tương lai, Savills đưa ra dự báo, trong năm 2020, khoảng 39.600 căn hộ từ 28 dự án hiện tại và tương lai sẽ gia nhập thị trường và hạng B sẽ tiếp tục dẫn đầu nguồn cung. Trong số 28 dự án trên, 43% đang được xây dựng và 36% đang làm móng. Các quận, huyện dẫn đầu nguồn cung bao gồm: Từ Liêm với 37% nguồn cung, Gia Lâm với 24% và Hoàng Mai với 23% thị phần.

Dịch được kiểm soát giá vẫn khó giảm

Trong nhiều báo cáo của các đơn vị nghiên cứu thị trường, thì t hị trường bất động sản đang ở trạng thái “ngủ đông” khi các hoạt động giới thiệu sản phẩm, mở bán… đều bị hoãn hoặc hạn chế tối đa.

Các chuyên gia cho rằng giá bán chung cư ở Hà Nội khó giảm trừ khi dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát mà vẫn kéo dài (dù khả năng xảy ra khá thấp).

Ông Nguyễn Văn Đính, Tổng Thư kí Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết thị trường bất động sản quý I/2020 vô cùng trầm lắng so với cùng kỳ hàng năm. Lượng cung, giao dịch, tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Đối với các dự án nhà ở, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 14,3%. Thế nhưng, dù thị trường đang “đóng băng” nhưng theo ông Đính giá bán bất động sản không hề có sự sụt giảm so với quý 4/2019.

Theo khảo sát của Batdongsan.com.vn cho thấy những dự án chung cư mở bán đợt kế tiếp trong quý I/2020 đều giữ nguyên giá hoặc có mức giá cao hơn từ 2-5% so với quý 4/2019. Đơn cử, ngay trên trục đường Tố Hữu, nhiều dự án vẫn đang rao bán từ 25-30 triệu đồng/m2, một số dự án khác đã tăng 1-1,5 triệu đồng/m2 so với quý trước đó. Tại Nam Từ Liêm, các dự án cao cấp trên các tuyến đường Lê Đức Thọ, Lê Quang Đạo, Châu Văn Liêm và Mễ Trì vẫn “ngất ngưởng” với mức giá từ 40-52 triệu đồng/m2. Tại quận Cầu Giấy, giá bán một dự án mới ra hàng năm ngoái trên đường Cầu Giấy vẫn trên 40 triệu đồng/m2.

Nói về kịch bản giảm giá nhà, đại diện CBRE cho rằng nếu đại dịch được kiểm soát vào tháng 6 thì giá nhà sẽ vẫn duy trì ở ngưỡng cao, thậm chí vẫn có thể tăng 5% so với năm 2019. Nếu đại dịch kéo dài đến tháng 9, nguồn cung sẽ giảm mạnh, chỉ bằng 40% so với năm 2019, khi đó, giá bán căn hộ trên thị trường sơ cấp dự kiến giảm trung bình 6% so với năm trước.

"Trong tình huống xấu hơn, đến tháng 9 dịch bệnh vẫn chưa được kiểm soát mà vẫn kéo dài (dù khả năng xảy ra khá thấp) thì khi đó thị trường bất động sản sẽ phải thiết lập cơ chế mới để thích ứng với hoàn cảnh đặc biệt và khác thường. Dịch bệnh kéo dài sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân, tác động đến khả năng chi trả. Thời điểm này buộc các chủ đầu tư phải có động thái cơ cấu lại sản phẩm chọn phân khúc thấp hơn, diện tích nhà nhỏ lại để giá thành dễ chi trả hơn. Khi đó, thị trường thứ cấp có thể cũng sẽ xuất hiện tình trạng giảm giá, cắt lỗ căn hộ ở các phân khúc", đại diện CBRE nhận định.

Ninh Phan