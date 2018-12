Biệt thự 100m2 của cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Tài

Ngày 8/12, Cơ quan CSĐT-Bộ Công an đã ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” đối với các bị can Nguyễn Thành Tài (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM), Nguyễn Hoài Nam (Bí thư quận ủy quận 2), Đào Anh Kiệt (cựu giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường), Trương Văn Út (phó trưởng phòng Quản lý đất - Sở Tài nguyên Môi trường TPHCM).