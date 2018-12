Lãnh đạo TPHCM bị bắt liên quan đến dự án đất đai nào?

Theo Bộ Công an, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an (C01) đã tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TPHCM, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42/QĐ-C01-P4 ngày 08/11/2018.

Bị can Nguyễn Thành Tài, cựu phó chủ tịch UBND THCM. Ảnh CA

Quá trình điều tra mở rộng vụ án ‘Vi phạm các quy định về quản lý đất đai” xảy ra tại TPHCM liên quan đến khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng (quận 1, TPHCM), ngày 08/12/2018, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C01) đã tiến hành các biện pháp tố tụng:

Ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại TPHCM liên quan đến khu đất 8-12 Lê Duẩn (quận 1, TPHCM).

Bị can Nguyễn Hoài Nam, Bí thư quận ủy quận 2. Ảnh CA

Ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với các bị can về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, đối với:

1- Nguyễn Thành Tài, sinh năm 1952, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM, hiện trú tại phường 4, quận 4.

2- Nguyễn Hoài Nam, sinh năm 1965, Bí thư quận ủy Quận 2 (TPHCM), nguyên Trưởng phòng Quản lý sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, hiện trú tại phường Tân Phú (quận 7, TPHCM)

3- Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM

4- Trương Văn Út, sinh năm 1970, Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM.

Trong số bị can này, ông Nam và Kiệt từng bị khởi tố ở 2 vụ án liên quan đến Sabeco và Vũ ‘nhôm’. Đối với bị can Út thì bị khởi tố ở vụ Sabeco trước đó. Bị can Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM. Ảnh CA

Ông Nguyễn Thành Tài bị áp dụng biện pháp bắt bị can để tạm giam; ông Nguyễn Hoài Nam bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Riêng các ông Đào Anh Kiệt, Trương Văn Út đã bị tạm giam trong vụ án khác.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các biện pháp tố tụng đối với các bị can trên, bảo đảm tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Bị can Nguyễn Thành Tài sai phạm liên quan đến lô đất số 8-12 Lê Duẩn (quận 1). Trước đó Thanh tra Chính phủ đã có kết luận liên quan đến các sai phạm của ông Tài trong việc chuyển nhượng ở các lô đất này.

Bị can Trương Văn Út, Phó trưởng phòng Quản lý đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM. Ảnh CA

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan tại các sở, ban, ngành của TPHCM, Bộ Công thương để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Văn Minh