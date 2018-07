Biệt thự triệu USD trên đỉnh Tam Đảo của Trịnh Xuân Thanh giờ ra sao?

Ngày 11/7, chúng tôi trở lại ngôi biệt thự tuyệt đẹp của Trịnh Xuân Thanh ngự trên đỉnh Tam Đảo (Vĩnh Phúc). Trong vai một người khách lạ hỏi về ngôi biệt thự hoành tráng, từ trẻ em đến người lớn tuổi ở địa phương ai cũng có thể chỉ đường tới tận cổng biệt thự.

Ở thị trấn Tam Đảo nhỏ bé này, người dân quen gọi biệt thự Trịnh Xuân Thanh bằng cái tên "toà nhà dầu khí" hoặc "nhà kính", bởi gần như toàn bộ mặt ngoài của ngôi biệt thự này đều được làm bằng kính.

Mặc dù miền Bắc đang trong những ngày này nắng nóng rát bỏng thì đứng tại ngôi biệt thự sang trọng của Trịnh Xuân Thanh, những luồng gió kèm theo lớp mây mỏng man mát khiến thời tiết ở đây khá dễ chịu.

Cánh cổng được làm bằng gỗ quý luôn được khoá chắc chắn, đảm bảo không cho người lạ vào biệt thự.

Không còn cảnh huyên náo, vui chơi nhậu nhẹt tưng bừng như ngày nào, cánh cửa gỗ quý nặng chình chịch dẫn vào cổng chính của ngôi biệt thự nay được chốt chặt im lìm.

Chúng tôi gõ cửa nhiều lần nhưng đáp lại những âm thanh khô khốc chỉ là sự im lặng. Vòng xuống bên hông căn biệt thự gắn đầy camera quan sát, chúng tôi thấy một lối lên căn biệt thự bằng cầu thang bộ nhưng cửa sắt ở đây cũng bị khoá chặt.

Nhìn qua cửa kính, bên trong có một người đàn ông mặc áo xanh, là người trông coi biệt thự cho Trịnh Xuân Thanh, đang nằm ngủ giữa phòng tập thể thao. Nghe tiếng gõ vào cửa kính, người này chậm rãi trở mình rồi giương mắt nhìn có vẻ vẫn chưa hết ngái ngủ.

Người trông coi biệt thự Trịnh Xuân Thanh cho biết, giờ không thấy ai đến hỏi giao dịch về căn biệt thự này.

Người trông coi tên Vĩnh, có nhà ở dưới chân núi Tam Đảo, cho biết, 2 năm nay anh được một công ty tại Hà Nội thuê trông coi ngôi biệt thự cả ngày lẫn đêm; mỗi tháng hưởng lương 4 triệu đồng. Anh nói không biết gì về những câu chuyện sâu xa liên quan đến căn biệt thự, chỉ biết đây là công việc giúp anh có thu nhập hàng tháng.

Một góc căn biệt thự.

“Trước đây, thỉnh thoảng vẫn có những đoàn xe lên đây chơi nhưng thời gian qua không có ai lên đây nữa. Đến cả người của của công ty cũng 2-3 tuần mới lên thăm ngôi biệt thự một lần. Mọi giao dịch ngôi biệt thự này cũng không thấy ai đến hỏi”, anh Vĩnh cho hay.

Theo tài liệu cơ quan An ninh điều tra, để sở hữu ngôi biệt thự hoành tráng này, Trịnh Xuân Thanh đã chỉ đạo thuộc cấp Đỗ Văn Hồng, Chủ tịch PVC Kinh Bắc (PVC-KBC) rút 25 tỉ đồng tiền tự dự án xây dựng nhà máy xơ sợi PVTex và mua ngôi biệt thự này với giá là 23,8 tỉ đồng. Tuy nhiên theo đánh giá của giới bất động sản, căn biệt thự có diện tích rộng đến 3.400 m2, giá trị thực của nó lớn hơn nhiều.

Lối lên cầu thang bộ bên hông biệt thự. Xung quanh biệt thự có gắn rất nhiều camera quan sát.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã phong toả ngôi biệt thự triệu USD này do có liên quan đến bị can mang 2 án chung thân - Trịnh Xuân Thanh.

Căn biệt thự ban đầu đứng tên PVC-KBC, sau đó Cty PVC-KBC chuyển nhượng lại cho Công ty Mai Phương do ông Trịnh Xuân Giới - bố đẻ Trịnh Xuân Thanh làm Chủ tịch HĐQT.

Hiện cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã gửi thông báo tới các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc và các đơn vị liên quan tạm dừng việc giao dịch, chuyển nhượng đối với lô đất 3.400 m2 và tài sản trên đất (tại thôn 1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, Vĩnh Phúc), do có liên quan đến Trịnh Xuân Thanh.

Theo Dân Trí