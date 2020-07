Bộ TN&MT lên tiếng việc 'cấp giấy khai sinh' cho Condotel gây nhiều tranh cãi

Bộ Tài nguyên Môi trường hướng dẫn cấp chứng nhận quyền sở hữu cho Condotel nhưng Bộ Công an lại phản đối, còn Bộ Xây dựng nói không cấm chuyển Condotel thành chung cư thì các chuyên gia lại cực lực phản đối việc cấp sổ đỏ này.

Trong khi Bộ Công an cảnh báo và kiến nghị không cho phép chuyển đổi Condotel thành nhà ở và cấp "sổ đỏ" cho từng căn hộ vì phát sinh nhiều vấn đề phức tạp, thì Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Xây dựng vẫn "mập mờ" trong các văn bản hướng dẫn về Codotel.

Bộ Công an kiến nghị không hợp thức hóa các loại hình Condotel, Officetel, biệt thự du lịch thành nhà ở do việc quản lý, kinh doanh các loại hình này còn nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự. Đồng thời, kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ vào cuộc thanh tra các dự án tại một số địa phương phát triển "nóng" loại hình BĐS này.