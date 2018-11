Bộ Xây dựng cho ý kiến về 'siêu' dự án 9.000 tỷ ở Sapa

Theo Bộ Xây dựng, dự án Khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa có quy mô sử dụng đất 160 ha, tổng mức vốn đầu tư khoảng 9.099 tỷ đồng.

Căn cứ Điều 31 Luật Đầu tư năm 2014, dự án có quy mô vốn đầu tư từ 5.000 tỷ đồng trở lên thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Do vậy, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lào Cai có văn bản gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để được giải đáp, tháo gỡ. Bộ Xây dựng sẽ tham gia góp ý trong quá trình thẩm định Quyết định chủ trương đầu tư về các nội dung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành theo quy định của pháp luật.

Dự án khu đô thị mới Đông Bắc Sa Pa là 1 trong 6 dự án quy hoạch lớn được triển khai trên địa bàn huyện Sa Pa. Đây là dự án nhằm mở rộng trung tâm huyện Sa Pa ra vùng ven và xây dựng hệ thống hạ tầng hiện đại bậc nhất.

Dự án khu đô thị mới Đông Bắc nằm trên phạm vi thôn Suối Hồ, xã Sa Pả, một phần thuộc khu vực thị trấn Sa Pa, có diện tích gần 160 ha, mật độ xây dựng khoảng 25% gồm nhiều nhà hàng, khách sạn và khu biệt thự cao cấp.

Khu đô thị Đông Bắc Sa Pa gồm 13 hạng mục chính: Khu resort, khu hỗn hợp thương mại, biệt thự, căn hộ chung cư… có khả năng phục vụ khoảng 2.500 lượt du khách/ngày đêm. Được biết, lượt sơ tuyển nhà đầu tư công khai vào đầu tháng 5 vừa qua, quá trình sơ tuyển chỉ có duy nhất Liên danh Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sa Pa Lào Cai và Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco mua hồ sơ mời sơ tuyển và nộp hồ sơ dự sơ tuyển. Và đây chính là nhà đầu tư duy nhất trúng sơ tuyển theo kết quả sơ tuyển được Sở Xây dựng Lào Cai công bố.

Liên danh nhà đầu tư nêu trên gồm 2 thành viên có quan hệ mật thiết với nhau. Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sa Pa Lào Cai là thành viên đứng đầu Liên danh, có địa chỉ tại Khu đô thị The Manor Eco+, phường Bắc Cường, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai. Công ty này được thành lập ngày 1/3/2017, vốn điều lệ 1 nghìn tỷ đồng, do ông Vũ Quang Bảo là Chủ tịch HĐQT. Các cổ đông sáng lập của công ty này gồm Công ty CP Bitexco, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco, ông Vũ Quang Bảo. Trong đó, Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco chiếm 70% cổ phần, Công ty CP Bitexco giữ 20% cổ phần, 10% còn lại do ông Vũ Quang Bảo nắm.

Theo quy định, nếu chỉ có 1 nhà đầu tư trúng sơ tuyển, dự án sẽ được lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức chỉ định thầu. Hiện kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án chưa được công bố.