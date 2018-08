Bộ Xây dựng ‘lệnh’ kiểm soát điều chỉnh quy hoạch trong nội thành

"Siết" phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND; Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố về việc tăng cường kiểm soát và báo cáo công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Theo đó, thực hiện nhiệm vụ được Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia giao tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác đảm bảo an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 về việc kiểm soát công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Bộ Xây dựng yêu cầu UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm soát chặt chẽ việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trong khu vực nội thành, nội thị về số tầng cao, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, quy mô dân số, diện tích đất công trình giao thông, đảm bảo khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị.

Lợi ích nhóm chi phối trong trong lập và điều chỉnh quy hoạch Hiện tượng lợi ích nhóm chi phối trong lập và điều chỉnh quy hoạch đang khiến các chuyên gia hết sức lo ngại và cũng là bài toán mà những người đứng đầu địa phương và Bộ Xây dựng cần mạnh mẽ đưa ra hướng giải quyết.

Bên cạnh đó, cần tăng cường kiểm soát công tác lập, quản lý quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị dọc theo các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc, đảm bảo năng lực thông hành của các tuyến đường.

Tăng cường kiểm soát việc đảm bảo quy định về diện tích, số lượng vị trí đỗ xe trong công trình xây dựng: chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện; đảm bảo không gian vỉa hè, lối đi dành cho người đi bộ.

Cân đối nguồn lực, đẩy nhanh tốc độ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch, các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông đô thị, dự án vận tải hành khách công cộng khối lượng lớn, đặc biệt là đường sắt đô thị.

"Đối với chủ đầu tư, tư vấn khảo sát, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, nhà thầu thi công xây dựng công trình cần thực hiện đầy đủ trách nhiệm về khảo sát, thiết kế, giám sát, thi công và bảo hành, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đảm bảo đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật về an toàn giao thông (độ lún, độ nhám, độ bằng phẳng mặt đường, bán kính cong...) theo quy định pháp luật", văn bản của Bộ Xây dựng chỉ rõ.

Yêu cầu địa phương báo cáo điều chỉnh quy hoạch đô thị



Văn bản do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng ký cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố báo cáo về công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương và gửi về Bộ trước ngày 15/12/2018 để kịp thời tổng hợp, báo cáo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

Theo đó, trong báo cáo gửi Bộ Xây dựng, các địa phương phải nêu rõ tình hình lập phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch đô thị, điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trong khu vực nội thành, nội thị đảm bảo khả năng đáp ứng, kết nối giao thông đô thị.

Cùng với đó là tình hình lập, quản lý quy hoạch các khu công nghiệp, khu đô thị dọc theo các tuyến đường quốc lộ, đường cao tốc đảm bảo năng lực thông hành của các tuyến đường.

Công tác kiểm tra, giám sát tại các đô thị đảm bảo quy định về diện tích, số lượng vị trí đỗ xe trong công trình xây dựng (chung cư, văn phòng, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, trường học, bệnh viện); đảm bảo không gian vỉa hè, lối đi dành cho người đi bộ.

Tình hình đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đô thị theo quy hoạch; triển khai các dự án trọng điểm về hạ tầng giao thông đô thị; các dự án phát triển đô thị, công trình xây dựng tiềm ẩn khả năng gây ùn tắc giao thông đô thị…

Bộ cũng yêu cầu các địa phương báo cáo chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân cùng giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý quy hoạch đô thị, hoạt động xây dựng nhằm khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại địa phương.

Ninh Phan