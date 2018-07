Cán bộ tỉnh có nhà vẫn được tái định cư trên đất 'vàng'?

Tại cuộc họp báo thường kỳ của UBND tỉnh Khánh Hòa diễn ra hôm qua (25/7), nhiều câu hỏi của phóng viên báo chí đề nghị làm rõ việc 3 lãnh đạo sở, ngành của tỉnh này có tên trong "danh sách 71 hộ dân được bố trí tái định cư" tại dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang).

Điều đáng nói, cả 3 vị cán bộ này đều được cấp các lô thuộc vị trí đất "vàng" ngay mặt tiền đường Phạm Văn Đồng bên vịnh Nha Trang, đối diện với danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ và dự án Nha Trang Sao.

Được bố trí đất "vàng" lãnh đạo tỉnh nói gì?

Theo UBND TP Nha Trang, dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ có 71 lô đất tái định cư với tổng diện tích trên 4.000 m2 để bố trí cho các hộ dân, trong đó có 9 trường hợp không thuộc diện tái định cư tại chỗ.

Điều đáng nói, trong đó có ông Võ Tấn Thái được ghi là "cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT)" hiện là Giám đốc sở này, được giao lô đất diện tích trên 51m2 ở 2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng và đường nội bộ; Ông Nguyễn Xuân Hà được ghi là "cán bộ điều động" hiện là Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, được giao lô đất gần 59m2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng; Ông Đặng Đình Quyền được ghi là "bố trí cán bộ tỉnh" hiện là Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh Khánh Hòa, được giao lô đất hơn 46m2 với 2 mặt tiền đường Phạm Văn Đồng và đường nội bộ.

Trả lời báo chí tại buổi họp báo, ông Võ Tấn Thái-Giám đốc Sở TNMT tỉnh Khánh Hòa cho rằng, đây là dự án không phải dành riêng cho các hộ dân tái định cư. "Tên dự án được phê duyệt là cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32 - 33 phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang chứ không phải là dự án tái định cư. Tôi khẳng định lại ở chỗ đó, cho nên chúng ta khi nói phải cho trúng cho đúng", ông Thái nói.

Vị này khẳng định: "Đối tượng được cấp đất ở đây với 3 đồng chí lãnh đạo của 3 Sở, ngành là đúng quy định pháp luật, đúng chủ trương. Tôi chịu trách nhiệm về chuyện này".

Các lô đất tại khu tái định cư 32-33 Vĩnh Thọ nằm ở vị trí đắc địa, hiện trên thị trường có giá giao dịch ở mặt đường Phạm Văn Đồng này từ 200-300 triệu đồng/m2 (Ảnh chụp Lâm Chiêu Tranh).



Lý giải lý do 3 lãnh đạo trên được giao đất ở vị trí đắc địa mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, ông Thái cho rằng, ông là cán bộ từ Thị xã Ninh Hòa có nhà đất lớn ở địa phương này, sau đó chuyển công tác vào TP Nha Trang. "Nhà tôi to đùng ở ngoài đó không ai ở. Tôi vào đây công tác ở tại chung cư Lê Hồng Phong thoải mái. Do cần ổn định cuộc sống lâu dài tôi mới xin các đồng chí lãnh đạo nhưng chủ trương cấp đất như thời bao cấp không còn nữa nên tôi xin mua giá cao. Việc giao đất có đúng thẩm quyền hay không tôi cho rằng đúng thẩm quyền, đúng pháp luật, đúng đối tượng", ông Thái lý giải.

Dân khởi kiện giao đất tái định cư "bất thường"

Liên quan đến dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ, trước đấy chiều 1/6/2018 TAND tỉnh Khánh Hòa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hành chính, nguyên đơn Nguyễn Thị Chín (ngụ TP. Nha Trang) đã đề nghị TAND tỉnh Khánh Hòa làm rõ việc cấp đất “tái định cư” cho nhiều cán bộ của tỉnh, trong khi bà bị thu hồi đất lại không được bố trí đất tái định cư.

Theo bà Chín, sau nhiều lần kiến nghị bất thành, khiếu nại bị bác toàn bộ, bất đắc dĩ bà mới khởi kiện UBND TP. Nha Trang, Chủ tịch TP. Nha Trang, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.., để yêu cầu hủy các quyết định liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, bố trí tái định cư không thỏa đáng.

Tại phiên tòa, bà Chín trình bày, tháng 4/2015 Chủ tịch UBND TP. Nha Trang có quyết định thu hồi của gia đình bà 65,3m2 đất ở và đất đang sử dụng tại căn nhà có ba mặt tiền trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Vĩnh Thọ để mở rộng đường.

Đến tháng 5/2015, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang có văn bản “đồng ý với phương án đề xuất của Trung tâm Phát triển quỹ đất” về việc bố trí tái định cư cho gia đình bà Chín tại khu tái định cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ. Điều kiện là bà Chín phải chờ sau khi giao đất tái định cư cho các hộ dân ở tổ 32-33 nếu còn dư đất thì mới bố trí tái định cư cho gia đình bà tại dự án này.

Khu dân cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ (TP Nha Trang) nằm vị trí đất "vàng" đường Phạm Văn Đồng bên vịnh Nha Trang, đối diện với danh thắng Hòn Chồng – Hòn Đỏ và dự án Nha Trang Sao.



Dự án tái định cư này có 71 lô đất ở, phương án của TP. Nha Trang bố trí các hộ đủ điều kiện vào 62 lô, còn dư 9 lô nhưng bà Chín không được bố trí đất tái định cư tại đây.

Trong khi đó, theo hồ sơ vụ án do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Nha Trang cung cấp, toàn bộ 71 lô đất tái định cư tại dự án tái định cư 32-33 Vĩnh Thọ đến nay đều đã có chủ. Khu tái định cư này hiện đã trở thành khu “đất vàng” thuộc đường Phạm Văn Đồng.

Điều đáng nói, trong “danh sách 71 hộ dân được bố trí tái định cư” tại dự án 32-33 Vĩnh Thọ có ba cán bộ của tỉnh là các ông Võ Tấn Thái, ông Nguyễn Xuân Hà và ông Đặng Đình Quyền đều được đều được cấp các lô nằm vị trí đắc địa , mặt tiền của đường Phạm Văn Đồng.



“Vì sao cán bộ quan chức của tỉnh đã có nhà ở, có nhà công vụ lại được cấp đất tái định cư tại dự án 32-33 Vĩnh Thọ? Còn dân như gia đình tôi bị thu hồi đất, đã được Chủ tịch TP Nha Trang chấp thuận bố trí tái định cư ở đó, nhưng rồi lại bị đưa ra tận ngoài Hòn Xện, không được cấp đất tái định cư tại dự án 32-32 ở ngay trong phường?", Bà Chín thắc mắc.

Sau đó, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác đơn khởi kiện của bà Chín vì cho rằng dự án thu hồi đất để mở đường Nguyễn Đình Chiểu không thuộc dự án cơ sở hạ tầng khu dân cư tổ 32-33 phường Vĩnh Thọ nên yêu cầu giao đất tái định cư là không có cơ sở. Bà Chín đã kháng cáo bản án này.

Cũng tại phiên tòa này được biết, các vị lãnh đạo liên quan việc khởi kiện của bà Chín đều đề nghị xử vắng mặt và cử các cán bộ cấp dưới đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp tại phiên tòa.

Kiến nghị giữ lại trường chuyên Lê Quý Đôn tại Khánh Hoà Ngày 23/7, Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Khánh Hoà cho biết sẽ gửi kiến nghị lên UBND tỉnh Khánh Hoà để xin giữ lại cơ sở cũ trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (TP Nha Trang) trước những dự báo "bùng nổ" nhu cầu trường lớp trong tương lai gần.

Đình Phong-Tiểu Minh