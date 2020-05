Cận cảnh khu chung cư bị đề nghị thanh tra vì làm 'mất' đường đi ở Hà Nội

Mở cổng đấu nối đường gom cao tốc là không phù hợp

Ngày 13/1/2020, Công ty Vinh Hạnh có văn bản gửi Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ về thỏa thuận việc đấu nối cổng ra vào dự án, tuy nhiên, công ty này trả lời việc đấu nối trên là không phù hợp do tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông.

“Việc đấu nối của dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza vào đường gom tại vị trí đường đầu cầu gom phía Văn Điển có độ dốc lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Do đó, việc đấu nối này là không phù hợp. Đề nghị Công ty Vịnh Hạnh nghiên cứu phương án đấu nối đảm bảo an toàn giao thông cũng như yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật”, Công ty Cổ phần BOT Pháp vân - Cầu Giẽ kiến nghị.