Cao ốc 'áp sát' phố cổ Hà Nội chưa nghiệm thu PCCC đã 'lùa' dân vào ở

Liên quan đến vi phạm PCCC, hồi tháng 3/2019, các lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội cũng đã tổ chức kiểm tra 1.545 cơ sở, trong đó phát hiện 74 cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố.

Trong danh sách này có nhiều công trình chung cư, nhà cao tầng tồn tại vi phạm PCCC gây mất an toàn cho cư dân. Cụ thể, trên địa bàn quận Đống Đa gồm có: Tòa nhà GP Invest số 170 đường Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa do Công ty CP Đầu tư bất động sản Toàn Cầu làm chủ đầu tư; Chung cư HH1 - HH2, ngõ 102 Trường Chinh do Công ty cổ phần cơ điện xây dựng Việt Nam làm chủ đầu tư; Công trình nhà ở kết hợp dịch vụ ở 75 Phương Mai của Công ty TNHH Bảo Long.

Còn quận Thanh Xuân có những công trình vi phạm PCCC như: Tòa nhà 24 T3 số 6 Lê Văn Thiêm của Công ty CP phát triển Thanh Xuân; Tòa nhà Zen Tower, ngõ 1 Khuất Duy Tiến Công ty CPĐTPT số 8 làm chủ đầu tư.... Ngoài ra, hàng loạt chung cư mini, trường học, trung tâm thương mại... cũng bị bêu tên vi phạm về PCCC.