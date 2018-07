Chung cư 'dát vàng' bị 'om' sổ hồng vì dự án thay đổi quy hoạch

Liên tục điều chỉnh



Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, phó Giám đốc Sở Tài nguyên- Môi trường (TNMT) Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở này cũng đã có Văn bản số 5079 ngày 26/6/2018 trả lời kiến nghị của Công ty TNHH Hòa Bình – Chủ đầu tư chung cư Hòa Bình Green City về việc xác định nghĩa vụ tài chính và cấp sổ hồng cho căn hộ đang sinh sống tại chung cư. Đặc biệt, Sở TNMT rất mong sự phối hợp của chủ đầu tư để hoàn tất việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của dự án theo đúng quy định pháp luật.

Được biết, tháng 10/2012, UBND TP có Quyết định cho phép Công ty CP Nông sản Agrexim chuyển mục đích sử dụng hơn 17.000 m2 đất tại số 505 phố Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hoàng Mai để thực hiện xây dựng Khu dịch vụ công cộng, thương mại, nhà trẻ kết hợp chung cư cao tầng – Hòa Bình Green City.

Tháng 2/2014, UBND TP đã có quyết định phê duyệt cho phép điều chỉnh cơ cấu căn hộ nhà ở thương mại (tòa CT-02) của dự án Hòa Bình Green City; Tháng 4/2014, UBND TP lại có quyết định về việc điều chỉnh Điều 1 quyết định năm 2012.

Đến tháng 12/2014, UBND TP tiếp tục có quyết định điều chỉnh một số nội dung ghi tại quyết định tháng 4 trên. Và đến tháng 6/2015, UBND TP ban hành quyết định về việc điều chỉnh khoản 1,2 Điều 1 tại quyết định tháng 12 trên.

Trong đó, bổ sung khoản 2 như sau: “Công ty CP Nông sản Agrenxim có trách nhiệm liên hệ với Sở tài nguyên và Môi trường để kiểm tra, xác định tiền sử dụng đất và chênh lệch tiền sử dụng đất phản nộp bổ sung (nếu có) theo quy định”.



Bổ sung khoản 2a, 2b như sau: “Đối với 25.00 m2 sàn tầng hầm 1 và các sàn từ tầng 1 đến tầng 5 của tòa CT01: Nhà nước chưa thu tiền sử dụng đất, chưa tính chi phí đầu tư xây dựng vào chi phí dự án để xác định giá đất… Trường hợp Công ty CP Nông sản Agrexim sử dụng diện tích sàn nêu trên để cho thuê có thu tiền hoặc chuyển nhượng sở hữu, chuyển giao cho thuê cho tổ chức, cá nhân khác thì phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định…”



Theo nội dung công văn số 91-2018/CV-HB ngày 12/6/2018 gửi lãnh đạo UBND TP Hà Nội nêu: “Hiện nay công ty chúng tôi đã tạm giao phần diện tích nhà trẻ cho một đơn vị (miễn phí thuê mặt bằng) để khai thác, hoạt động, đáp ứng nhu cầu bức xúc về việc gửi trẻ của các hộ dân tại dự án. Trong trường hợp UBND quận Hai Bà Trưng tiếp quản, sử dụng phần diện tích này, công ty chúng tôi sẽ liên hệ với đơn vị để làm các thủ tục bàn giao cho UBND quận. Ngoài ra chúng tôi đề xuất xây dựng tặng 1 nhà văn hóa cho UBND quận Hai Bà Trưng”.



Nhùng nhằng tiền sử dụng đất



Lãnh đạo Sở TMMT cho hay, năm 2013 UBND TP có quyết định về việc xác định giá trị quyền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng dự án Hòa Bình Green City. Tổng số tiền sử dụng đất phải nộp là hơn 322 tỷ đồng. Ngày 24/2/2016, tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính tại dự án Hòa Bình Green City được Cục thuế TP xác nhận, chủ đầu tư đã nộp số tiền sử dụng đất là hơn 129 tỷ đồng.

Xuất phát từ Quyết định điều chỉnh vào tháng 2/2016 đã gây khó khăn cho các cơ quan chức năng xác định nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư tại dự án. Sở TNMT đã nhiều lần có văn bản báo cáo khó khăn vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung tại dự án này.

Đến nay, hàng loạt các văn bản của Sở TNMT, Sở Tài Chính hướng dẫn, trao đổi về vấn đề xác định giá đất dự án này; đã chỉ đạo đơn vị tư vấn rà soát Chứng thư định giá đất và hiện đang hoàn thiện Tờ trình Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP thẩm định phương án xác định phương án nghĩa vụ tài chính của Dự án.

Mới đây, ngày 10/5/2018 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo UBND TP kết quả rà soát phương án xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung tại dự án Hòa Bình Green City do Công ty TNHH Hòa Bình làm chủ đầu tư. Đồng thời, Sở này cũng đề xuất với UBND TP: “Yêu cầu nhà đầu tư thống nhất phương án và bàn giao cho UBND quận Hai Bà Trưng quản lý, sử dụng đối với diện tích bố trí Trường mầm non, trụ sở UBND phường, trụ sở Công an phường tại dự án theo quy định. Nhà đầu tư chịu hoàn toàn các chi phí xây dựng.

Đối với diện tích 25.000 m2 quỹ sàn thương mại tại dựu án, nhà đầu tư có trách nhiệm đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đối với điện tích này theo quy định. UBND TP không hoàn trả chi phí xây dựng…

Ngày 21/6 vừa qua, Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể TP đã có buổi họp với các đơn vị Sở, cục Thuế và chủ đầu tư về việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung tại dự án Hòa Bình Green City. Trong đó, Sở TNMT đã nêu ra phương án đề xuất nghĩa vụ tài chính bổ sung chủ đầu tư phải nộp khi điều chỉnh quy hoạch là hơn 13 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tại buổi họp trên, chủ đầu tư không đồng ý với đề xuất của Sở TNMT về việc xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung trên.

Theo Sở TNMT Hà Nội, căn cứ theo quy định của pháp luật hiện hành, Văn phòng quản lý đất đai thuộc Sở này đã thẩm định Hồ sơ pháp lý cho tòa CT01 thuộc dự án chung cư Hòa Bình Green City với 352/556 căn hộ đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng).

Ninh Phan