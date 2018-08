Chung cư nghìn tỷ 'chết yểu' bị bán đấu giá để siết nợ

BIDV rao bán dự án 584 -Lilama SHB Plaza để siết nợ

Được sự ủy quyền từ Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC), Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa có thông báo về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá toàn bộ dư nợ gốc, lãi phát sinh của Công ty cổ phần Phú Mỹ Trung Việt (trụ sở tại Đà Nẵng) với giá trị tạm tính đến ngày 31/5/2018 là 1.174,6 tỷ đồng.

Trong đó, tổng dư nợ gốc của khoản nợ trên là 769 tỷ đồng, tổng dư nợ lãi là 405 tỷ đồng.

Được biết, tên công ty cũ khi bán nợ cho Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Lilama - SHB.

Tài sản đảm bảo cho các khoản nợ là 7 quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai của dự án Khu dân dư căn hộ cao tầng 584 - Lilama SHB Plaza tại phường 6, quận Gò Vấp, TP HCM thuộc sở hữu của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng và Khai thác Công trình Giao thông 584( Công ty 584).

BIDV rao bán chung cư nghìn tỷ ở TP HCM để siết nợ Dự án Khu dân cư 584 Tân Kiên (TP HCM) đã bán cho cư dân nhưng chưa hoàn thiện và đang nợ BIDV gần 1.100 tỷ đồng.

Dự án chung cư Lilama SHB Plaza (hợp tác đầu tư giữa Lilama SHB và Công ty 584), nằm trên đường Nguyễn Văn Dung, phường 6, quận Gò Vấp. Dự án được giới thiệu gồm 3 chung cư 15 tầng, tổng số căn hộ là 1.218 căn, tầng trệt của dự án được dùng làm trung tâm thương mại.

Theo hợp đồng mua bán trước đó, chủ đầu tư phải giao nhà cuối năm 2012 cho khách hàng. Tuy nhiên, dự án đến nay "chết yểu', vẫn chỉ là bãi đất trống.

Bên cạnh dự án 584 Lilama SHB Plaza, Công ty 584 còn là chủ đầu tư của hàng loạt dự án như khu căn hộ cao cấp Sacomreal 584 – Building, chung cư căn hộ cao tầng 584 – Điện Biên Phủ, 584 Tân Kiên,...

Vào tháng 10/2017, BIDV cũng đã tổ chức đấu giá tài sản là Khu 584 Tân Kiên với giá khởi điểm khoảng 1.091 tỷ đồng để thu hồi nợ xấu từ công ty này.

Theo tìm hiểu của phóng viên, VAMC đang nhận thế chấp 724 căn hộ của dự án 584 Lilama SHB Plaza.

Ngoài ra, một dự án khác của Công ty 584 là dự án khu dân cư 584 Tân Kiên, Bình Chánh hiện cũng đang thế chấp trên 600 căn hộ tại VAMC.

Dự án Khu dân cư 584 Tân Kiên Bình Chánh hiện cũng đang thế chấp trên 600 căn hộ. Ảnh: Đình Du.

Hàng loạt dự án ở Sài Gòn thế chấp tại VAMC

Trên địa bàn TP. HCM, VAMC hiện cũng đang nhận thế chấp nhiều quyền sử dụng đất và công trình hình thành tương lai trên đất. Chẳng hạn như VAMC đang nhận thế chấp quyền sử dụng đất và công trình hình thành trong tương lai trên đất ở dự án chung cư cao tầng kết hợp dịch vụ diện tích 2.217m2 tại 192 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3. Dự án này có tên thương mại là New Pearl. Chủ đầu tư là Công ty Phương Trang và Công ty Cổ phần Đức Khải. Quy mô xây dựng 2 tầng hầm và 18 tầng căn hộ. Hiện tại, dự án đã xong sàn tầng 2 nhưng ngưng thi công.



Tiếp đó, dự án Khu cao ốc căn hộ và biệt thự cao cấp BMC Hưng Long với gần 20.000m2. Dự án quy hoạch xây dựng chung cư và biệt thự vườn của TP.HCM, cao ốc BMC Hưng Long tọa lạc trên diện tích gần 20.000m2 ở số 60/7 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, quận 7 TP.HCM. Chủ đầu tư dự án là Công ty Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Thương mại BMC.

Dự án Khu trung tâm thương mại và dân cư Hưng Điền tại phường 16, quận 8 cũng nằm trong danh sách thế chấp tại VAMC, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Tấn Hưng.



Khu dân cư 13E Phong Phú, huyện Bình Chánh tại thửa đất số 141-149, 151-157, 161-173 và 790, tờ bản đồ số 30 với tổng diện tích 16.972 m2. Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Nhà- Intresco. Tài sản hình thành trong tương lai là dự án Petro Vietnam Landmark tại phường An Phú, quận 2 cũng đang được thế chấp tại VAMC.



Dự án đầu tư xây dựng Khu cao ốc căn hộ và biệt thự cao cấp BMC – Hưng Long do Công ty Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại (BMC) làm chủ đầu tư (60/7 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Q.7). Tài sản đảm bảo chung cho các khoản vay của Công ty BMC, Công ty Thiên Ngọc, Công ty Nhân Hòa, Nguyễn Văn Hiếu, Hồ Như Ý. Toàn bộ hạ tầng cơ sở và chung cư dự án căn hộ Ruby Garden (Nguyễn Sỹ Sách, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM) do Công ty CP Tân Hoàng Thắng.

Chung cư Thái Bình Plaza, quận 2 thế chấp 141 căn hộ và hiện tại đã được chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành bệnh viện Đa khoa Quốc tế Phúc An Khang. Dự án cao ốc Xanh, quận 9 thế chấp 730 căn hộ. Dự án căn hộ và văn phòng cao tầng Saigon Apartment....

Đình Phong