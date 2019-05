Cư dân nhí tại Vinhomes Smart City được chăm sóc đặc biệt với an ninh thông minh

“Mắt thần” giám sát mọi lúc, mọi nơi

Phần lớn các dự án căn hộ cao tầng đều được trang bị camera giám sát nội khu nhưng chỉ đảm bảo an toàn cho cư dân ở mức cơ bản, với mục đích lưu dữ liệu hình ảnh để xem lại hoặc trích xuất khi cần… Riêng tại đại đô thị thông minh Vinhomes Smart City, hệ thống camera đa lớp dày đặc có tích hợp cả nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) với công nghệ “mắt thần” tự động nhận diện khuôn mặt, biển số xe, tự động cảnh báo đối tượng lạ trong khu đô thị (KĐT) giúp mang lại cuộc sống an toàn cao cho cư dân, đặc biệt là trẻ em.

Hệ thống “mắt thần” được bố trí tại những điểm trọng yếu nhất của KĐT, khi phát hiện đối tượng tình nghi hoặc tai nạn, camera sẽ phát tín hiệu cảnh báo về Trung tâm điều hành tập trung 24/7, để giúp xử lý sự cố nhanh chóng, kịp thời.

Thêm vào đó, với hệ thống phân tầng thang máy, cư dân ở tầng nào chỉ lên được tầng đó, an ninh chung của cả đô thị cũng được thắt chặt. Khách đến các căn hộ có thể liên hệ trực tiếp với chủ nhà, chủ nhà mở cửa cho khách qua màn hình Intercom hoặc qua điện thoại thông minh, giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn an ninh do người lạ xuất hiện trong đô thị.

Chị Nguyễn Thu Hà (cư dân một tòa chung cư ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) bày tỏ lo ngại vì tại khu căn hộ nhà chị, bất cứ người lạ nào cũng có thể ra vào, lên xuống các tầng. “Xã hội giờ rất phức tạp, nên chỉ cần con bước ra cửa sang nhà bạn cùng khu căn hộ tôi cũng đã lo lắng rồi”, chị Hà chia sẻ.

Đây là thực tế của nhiều khu căn hộ, an toàn an ninh cho cư dân nói chung, trẻ nhỏ nói riêng sẽ được cải thiện đáng kể khi ứng dụng công nghệ vào quy trình quản lý vận hành.

Vòng tay thông minh và ví điện tử phiên bản dành riêng cho trẻ nhỏ

Công nghệ 4.0 cũng được chủ đầu tư ứng dụng tối đa vào công tác phòng cháy chữa cháy tại đại đô thị Vinhomes Smart City. Hệ thống báo cháy và hướng dẫn thoát nạn tích hợp qua Smartphone của cư dân giúp hướng dẫn xử lý nhanh nhất những sự cố xảy ra, ngay cả trẻ con cũng có thể dễ dàng sử dụng. Ngoài ra, tại Vinhomes Smart City, các bố mẹ còn có thể dùng sản phẩm vòng đeo tay định vị để dõi theo từng bước chân của con trẻ hoặc quan sát cả nhịp tim, giấc ngủ và dữ liệu vận động của các con. Đặc biệt, sản phẩm nút bấm khẩn cấp với tính năng gửi cảnh báo nguy hiểm cho người thân cũng là một lựa chọn thông minh để các gia đình an tâm cho con trẻ có không gian tự do và tham gia hoạt động vui chơi bên ngoài căn hộ.