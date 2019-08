Đại gia Đường “bia” và tổ hợp siêu lâu đài dát vàng Hội An Golden Sea

Quảng cáo

Thông tin trên được ông Nguyễn Hữu Đường, Chủ tịch Hòa Bình Group công bố tại Lễ mở bán 2 siêu dự án là Hanoi Golden Lake (tọa lạc tại B7 Giảng Võ, Hà Nội) và Hội An Golden Sea (bãi biển An Bàng, Hội An, Quảng Nam) của Tập đoàn Hòa Bình vừa qua tại Khách sạn Deawoo Hà Nội.

Siêu dự án dát vàng “từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, dát vàng bể bơi vô cực” tại Hanoi Golden Lake đã khiến thị trường Hà Nội sục sôi và buổi lễ mở bán có mặt hơn 700 khách hàng thì đã có 80 khách đặt mua căn hộ Hanoi Golden Lake.



Hội An Golden Sea - dự án có một không hai

“Chỉ có trong trí tưởng tượng” đó là những gì có thể hình dung về Hội An Golden Sea. Theo đó, Hội An Golden Sea nằm trên bãi biển An Bàng hoang sơ, có diện tích gần 70.000m2 nằm yên ả trên bãi biển An Bàng - nơi được trang web du lịch trực tuyến lớn nhất thế giới TripAdvisor bình chọn là một trong 25 bãi biển đẹp nhất châu Á và cách phố cổ Hội An nơi được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới chỉ 5km.

Với ý tưởng tạo ra những công trình mà trên thế giới chưa từng có, độc đáo, sang trọng xa xỉ bậc nhất, ông Nguyễn Hữu Đường và các cộng sự vào tháng 5/2019 đã sang Maldives. Ở đó, chỉ riêng đặt phòng ăn tối, chụp ảnh ở căn phòng dưới đáy biển bốn bề phủ kính phải mất 250 USD

“Hiện nay trên thế giới đã có khách sạn Hilton ở Maldives có duy nhất một căn phòng dưới biển và giá ngủ một đêm ở đây là 50.000 USD. Nhưng ở đây lại không có các thiết bị vệ sinh phủ vàng 24k, đồ nội thất không quá đặc biệt”, ông Đường cho biết.

Trở về Việt Nam, ông đã cho thiết kế gần như toàn bộ Hội An Golden Sea nằm dưới mặt nước biển 5m, tổng diện tích nằm dưới mặt nước biển là khoảng 50.000m2. Theo đó, sẽ có con đập dẫn nước từ biển vào dự án. Các căn hộ thủy cung dát vàng, siêu biệt thự, sảnh lobby, thủy cung…sẽ nằm dưới mặt biển và được ngăn cách bằng kính siêu cường lực. Giao thông nội khu sẽ bằng những cây cầu gỗ nối các công trình kiến trúc.

Hội An Golden Sea nổi bật trong thiết kế tổng mặt bằng là khu căn hộ du lịch cao cấp, khu trung tâm thương mại tổng hợp và khu biệt thự. Khu căn hộ du lịch thương mại tổng hợp nằm ở phía trước của dự án, tiếp cận trực tiếp từ đường Lạc Long Quân. Tổ hợp kiến trúc hướng ra biển của căn hộ du lịch cao cấp và khu nhà nghỉ thấp tầng gợi nét sóng nối tiếp hướng ra biển, các không gian hoạt động - cảnh quan bên trong căn hộ du lịch cao cấp là những nét kiến trúc tinh tế, khỏe khoắn.

Khu căn hộ du lịch, thương mại, dịch vụ, các công trình vui chơi giải trí như: rạp chiếu phim, khu ẩm thực Âu Á, hội nghị…. đồng bộ về nét kiến trúc tân cổ điển với khu căn hộ du lịch cao cấp, mang hơi thở và hình thái của biển.

Đặc biệt, tại 8 siêu căn hộ dát vàng dưới đáy biển, khách hàng có thể nằm ngắm cá tôm tung tăng bơi lội dưới đáy san hô rực rỡ, xa xa là các mô hình tàu Titanic, tàu cướp biển…khung cảnh chỉ có như trong phim khoa học viễn tưởng. Toàn bộ nội thất các căn hộ siêu sang dưới đáy biển và hơn 400 phòng khách sạn của 2 tòa nhà: từ gường, gương, bàn, thiết bị vệ sinh phòng tắm, dao thìa nĩa, đồ đạc bàn ăn…đều được dát vàng lóng lánh.

Đặc biệt nhất là 8 căn biệt thự hơn 550m2 cao 3 tầng (1 tầng ngầm đáy biển) sẽ được xây dựng bằng bạch kim, phủ vàng, đá quý nhất thế giới.

Đấu giá siêu biệt thự từ 10 triệu USD!

Ông Đường cho biết, sẽ sẽ công khai tổ chức đấu giá toà lâu đài “độc nhất vô nhị trên thế giới”, tòa lâu đài có vị trí đẹp nhất trong 8 tòa vào tháng 12/2019. Theo tiết lộ của ông Đường, lâu đài theo phong cách tân cổ điển có diện tích sử dụng 554m2, có một tầng hầm và ba tầng cao, với điểm đặc biệt chưa từng có là mái được lợp bằng ngói phủ bạch kim và phủ vàng 24K theo yêu cầu của khách hàng.

Ông Nguyễn Hữu Đường đang dùng axit kiểm tra gạch phủ vàng 24k “Nếu như ông chủ của Apple trúng đấu giá có thể sẽ lợp mái theo hình quả táo khuyết trên mái nhà, đảm bảo sẽ độc nhất vô nhị!”, ông Đường chia sẻ.

Các thiết bị nội thất như bồn tắm, chậu rửa mặt, van vòi hoa sen, gạch ốp lát … đều được phủ vàng ròng theo công nghệ của Đức với giá trị mỗi thiết bị có thể lên đến 100.000 USD. Chủ đầu tư sẽ trang bị đầy đủ nội thất cho toà lâu đài, trong đó sử dụng hoàn toàn bát đĩa, dao dĩa, ấm chén mạ vàng ròng 24K.

Đơn vị đứng ra tổ chức đấu giá là Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Bà Đỗ Thị Hồng Hạnh, Tổng giám đốc Lạc Việt cho biết, giá khởi điểm dự kiến sẽ là 10 triệu USD, và thông tin sẽ được gửi đến các sàn đấu giá thế giới, các tỷ phú và các quỹ đầu tư lớn trên toàn cầu trước khi tổ chức đấu giá công khai cuối năm nay.

“Mức giá khởi điểm này quá rẻ nếu so với các lâu đài của các tỷ phú, doanh nhân ở châu Âu, châu Mỹ và nó chỉ tương đương biệt thự một dự án ở TP.HCM. Bởi rằng cả vị trí, kiến trúc, nội thất của siêu lâu đài này thì cả thế giới chỉ có duy nhất một người được sở hữu”, ông Đường cho biết.

Thiết bị vệ sinh phủ vàng Toàn bộ số tiền thu được từ đấu giá lâu đài dát vàng sẽ được sử dụng để gây quỹ từ thiện khắc phục hậu quả chiến tranh do ông Đường sáng lập. Quỹ này sẽ hỗ trợ các thương binh trước tiên ở hai tỉnh Quảng Trị và Quảng Ngãi.

Hội An Golden Sea nằm trên bãi biển An Bàng nổi tiếng Khát vọng đưa du lịch Việt Nam bay cao

Là một thương binh, doanh nhân luôn đau đáu vì sự phát triển của đất nước, ông Đường cũng là người từng khởi xướng phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Theo đó, ông dành 25.000m2 Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green City tại Hà Nội miễn phí thuê cho Doanh nghiệp Việt Nam bán hàng và thu hút du khách đến với Việt Nam.

Ông Đường tâm sự rằng, những gì Hòa Bình Group đang làm là những lời tri ân đến những đồng đội của ông đã ngã xuống.



Tuấn Minh