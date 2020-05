Đảo ngọc Phú Quốc bị 'băm nát', xử lý cao ốc 'dát vàng' gây nhức mắt

Quảng cáo

Thoát viêm đại tràng co thắt sau 7 năm khổ sở

Khánh Hòa: Xôn xao doanh nghiệp sử dụng hàng trăm ha đất công không thuế gần 2 thập kỷ

Dư luận tỉnh Khánh Hòa xôn xao trước việc Công ty Yến sào Khánh Hoà được sử dụng hơn 233ha đất tại nông trại dừa Cam Thịnh (thuộc xã Cam Thịnh Đông, TP Cam Ranh, Khánh Hoà) trong gần 2 thập kỷ qua mà không phải nộp thuế cho Nhà nước.

Yến sào Khánh Hoà sử dụng hàng trăm hécta đất trại dừa Cam Thịnh không phải nộp thuế.

(Xem chi tiết)

Sở TN-MT Khánh Hoà cho biết, theo Điều 8, Luật Đất đai năm 2013 thì Công ty Yến sào Khánh Hoà không thuộc đối tượng được giao đất để quản lý. Vì thế, công ty này phải chuyển sang hình thức thuê đất và nộp tiền thuê theo quy định của Nhà nước.

Cận cảnh đảo ngọc Phú Quốc bị 'băm nát', nhiều cán bộ bị đề nghị xử lý

Thanh tra Chính phủ vừa công bố kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lí sử dụng đất đai, quản lí khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn Kiên Giang giai đoạn 2011 - 2017, trong đó có các dự án trên địa bàn Phú Quốc.

Buông lỏng quản lý, tình trạng xây dựng trái phép, không phép trên đất nông nghiệp, đất rừng diễn ra ồ ạt dẫn đến tình trạng Phú Quốc bị tàn phá, bị "băm nát" nghiêm trọng.

(Xem chi tiết) Theo đó, cùng với việc chỉ rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, xây dựng dẫn đến việc các tổ chức, cá nhân “xé” nhỏ đất nông nghiệp phân lô, bán nền, xây dựng hạ tầng trái phép trên đất nông nghiệp tại Phú Quốc diễn biến phức tạp trong thời gian qua, TTCP cũng phát hiện những vi phạm trong việc xác định đơn giá đất, giảm tiền sử dụng đất cho các dự án trên huyện đảo này.. TTCP kiến nghị Chủ tịch và các phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang có liên quan kiểm điểm trách nhiệm cá nhân.

Bộ Xây dựng: Giá nhà ở vẫn tăng bất chấp dịch COVID-19

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng quý 1/2020, dù bị tác động của dịch COVID-19 nhưng giá bán nhà ở trên thị trường không có xu hướng giảm, thậm chí vẫn tăng đều so với cuối năm 2019.

Dù thị trường bất động sản khó khăn nhưng giá nhà ở chưa có dấu hiệu giảm

(Xem chi tiết)

Cụ thể, tại Hà Nội và TP.HCM giá căn hộ chung cư tăng lần lượt khoảng 1,02% và khoảng 3,50% so với cùng kỳ năm 2019; đối với nhà ở riêng lẻ giá tăng lần lượt khoảng 3,82% và khoảng 8,36% so với cùng kỳ năm 2019.

'Cò' thu chênh cả trăm triệu làm hồ sơ mua NƠXH, mời công an vào cuộc



Hà Nội lại xuất hiện tình trạng nhiều "cò" đất rầm rộ rao bán, nhận làm hồ sơ mua nhà ở xã hội (NƠXH) với khoản phí thu chênh lên cả trăm triệu đồng tại dự án NƠXH IEC Residences (huyện Thanh Trì) do Công ty CP đầu tư xây dựng và cơ điện IEC làm chủ đầu tư hay dự án NƠXH Phương Canh (quận Nam Từ Liêm) do liên danh nhà đầu tư gồm Công ty xây dựng NHS và Công ty TNHH Sơn Dương, Công ty CP đầu tư bất động sản Bắc 9 làm chủ đầu tư.

Các “cò” đất khẳng định, chỉ cần bỏ ra khoản tiền chênh từ 100-130 triệu đồng, khách dù chưa đủ điều kiện vẫn được mua nhà ở xã hội IEC Residences (huyện Thanh Trì).

(Xem chi tiết)



Vụ chết vẫn xác nhận đất đai ở Hà Nội: 2 phó Chủ tịch quận bị nhắc nhở Trong khi đó, chủ đầu tư các dự án đều khẳng định không thực hiện mở bán qua bất kỳ đơn vị trung gian nào khác và cho biết đã phối hợp mời công an vào xử lý các đối tượng trục lợi, thu tiền sai quy định.

UBND TP Hà Nội yêu cầu 2 phó Chủ tịch quận Đống Đa là ông Nguyễn Hoàng Giáp và ông Trịnh Hữu Tuấn rút kinh nghiệm, đồng thời UBND quận này làm rõ trách nhiệm và xử lý đối với cá nhân, tập thể liên quan sai phạm trong việc cấp sổ đỏ, giấy phép xây dựng tại số 27A Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa làm ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước chung của khu dân cư.

Công trình số 27A Đê La Thành hiện nay đã hoàn thiện thành 4 tầng+1 tum và đưa vào sử dụng bất chấp lệnh đình chỉ của cơ quan chức năng dù để xảy ra nhiều sai phạm.

(Xem chi tiết) Đồng thời, yêu cầu khẩn trương thu hồi sổ đỏ cấp sai, nếu phát hiện vi phạm có dấu hiệu tội phạm chuyển sang cơ quan Công an điều tra xử lý theo quy định.

'Tiếp tay’ xây nhà lấn chiếm nút giao, phó Bí thư huyện bị đề nghị xử lý

Căn nhà được UBND huyện Vĩnh Thạnh cấp phép xây dựng lần chiếm hành lang, lộ giới đường T3, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi.

(Xem chi tiết)



Yêu cầu 2 cao ốc 'dát vàng' gây chói mắt phải khắc phục tại Đà Nẵng Liên quan đến căn nhà 3 tầng xây ở nút giao cầu vượt T3 thuộc dự án Lộ Tẻ - Rạch Sỏi (thuộc địa bàn xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) được cán bộ “tiếp tay” xây dựng lấn chiếm hành lang, lộ giới, Thanh tra Cần Thơ có kết luận, kiến nghị xử lý, kỷ luật hàng loạt tập thể, cá nhân vì để xảy ra vi phạm, trong đó có phó Bí thư huyện ủy Vĩnh Thạnh.

Sở Xây dựng Đà Nẵng cho biết, qua rà soát hồ sơ có liên quan đến 2 dự án cao ốc văn phòng tại lô A2.1 đường Nguyễn Văn Linh và Tổ hợp khách sạn căn hộ P.A Tower tại lô A2-1, A2-2 đường Như Nguyệt cho thấy chủ đầu tư không thực hiện đúng hồ sơ thỏa thuận phương án kiến trúc đã được thẩm định khi sử dụng vật liệu kính cho mặt tiền công trình là kính màu vàng, có tác dụng phản quang không phù hợp với phương án kiến trúc là kính màu xanh được duyệt…

Toà nhà Văn phòng tại lô A2.1 đường Nguyễn Văn Linh"dát vàng" gây chói loá, khiến người dân xung quanh bức xúc.

(Xem chi tiết)



Đề nghị thanh tra toàn diện khu chung cư làm 'mất' đường đi ở Hà Nội Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng việc sử dụng vật liệu kính không đúng quy định tại 2 cao ốc gây ra bức xúc trong dư luận thời gian qua, đồng thời yêu cầu chủ đầu tư của 2 công trình phải chịu trách nhiệm khắc phục, sửa chữa.

UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) kiến nghị Sở Xây dựng thanh kiểm tra toàn diện dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza.

(Xem chi tiết) UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) kiến nghị Sở Xây dựng thanh kiểm tra lại toàn bộ quá trình triển khai dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza do Công ty Vinh Hạnh làm chủ đầu tư để tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những vướng mắc tại dự án, trong đó liên quan đến việc cư dân “tố” chủ đầu tư không thực hiện đúng quy hoạch khi dự án “mất” đường đi như cam kết.

Ninh Phan