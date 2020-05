Đề nghị thanh tra toàn diện khu chung cư làm 'mất' đường đi ở Hà Nội

Quảng cáo

Kiến nghị thanh tra toàn diện dự án

Dự án Trung tâm thương mại dịch vụ tổng hợp và nhà ở cao tầng ở xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội (tên thương mại dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza) do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ tổng hợp Vinh Hạnh (Công ty Vinh Hạnh) làm chủ đầu tư.

Dự án được chủ đầu tư bàn giao căn hộ cho cư dân về ở từ tháng 10/2018, tuy nhiên theo phản ánh của cư dân chung cư Tứ Hiệp Plaza đến nay dự án tồn tại nhiều bất cập, có dấu hiệu chủ đầu tư “lừa dối khách hàng”.

Trao đổi với PV, anh Nguyễn.H. cư dân chung cư Tứ Hiệp Plaza cho biết, dù chủ đầu tư đã bàn giao nhà về ở được gần 2 năm, nhưng đến nay nhiều hạng mục hạ tầng và cảnh quan khuôn viên dự án vẫn chưa thực hiện theo nội dung hợp đồng mua bán đã ký.

Cư dân chung cư Tứ Hiệp Plaza "tố" chủ đầu tư không thực hiện đúng quy hoạch, đúng hợp đồng mua bán đã ký khi dự án “mất” đường đi như cam kết.

Cụ thể, trong bản vẽ thiết kế mặt bằng tòa nhà được đính kèm trong hợp đồng mua bán, dự án này có 3 cổng, trong đó có 2 cổng tiếp giáp với đường gom Pháp Vân - Cầu Giẽ. Nhưng trên thực tế, hiện chỉ có duy nhất 1 cổng cho cư dân đi lại (phía Tây Bắc tiếp giáp với đường Nguyễn Bồ).

Cũng theo anh H. trong bản vẽ, có 4 khoảng thông sang khu đô thị Hồng Hà Eco City nhưng hiện tại cũng bị xây kín. Việc này gây nhiều khó khăn, bất tiện cho cư dân trong việc sinh hoạt và đi lại.

“Từ tháng 8/2019 đến nay, cư dân chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn đề nghị Công ty Vinh Hạnh hoàn thiện các hạng như đã cam kết nhưng đến nay họ vẫn chưa giải quyết triệt để, phải chăng chủ đầu tư coi thường pháp luật, lừa dối khách hàng”, anh H. bức xúc.

Để giải quyết dứt điểm những bất cập trên, mới đây, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì Nguyễn Tiến Cường đã ký văn bản gửi Sở Xây dựng về việc đôn đốc hoàn thiện dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza.

Trong văn bản, Chủ tịch huyện Thanh Trì chỉ rõ những tồn tại như dự án mới đầu tư xong 1 cổng ra vào phía Tây Bắc, còn 1 cổng chính và 1 cổng phụ phía Đông Bắc chưa đầu tư xây dựng theo đúng quy hoạch tổng mặt bằng được Sở Quy hoạch - Kiến trúc chấp thuận, cũng như hợp đồng ký kết với cư dân dẫn đến người dân bức xúc, treo băng rôn phản đối, đơn thư khiếu kiện đông người tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh trật tự công cộng trên địa bàn.

UBND huyện Thanh Trì (Hà Nội) kiến nghị Sở Xây dựng thanh kiểm tra toàn diện dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza.

“Trước tình hình trên, UBND huyện đã nhiều lần mời chủ đầu tư làm việc, có văn bản đôn đốc chủ đầu tư cần tích cực, quyết liệt hoàn thiện đầy đủ các thủ tục pháp lý để hoàn thiện tổng thể các hạng mục theo đúng dự án và quy hoạch được phê duyệt. Tuy nhiên, kết quả đến nay vẫn chưa hoàn thành dẫn đến cư dân bức xúc cho rằng chủ đầu tư có hành vi “coi thường, lừa dối khách hàng”, UBND huyện Thanh Trì báo cáo.

Do đó, để sớm tháo gỡ và giải quyết dứt điểm nội dung trên theo thẩm quyền, Chủ tịch UBND huyện Thanh Trì kiến nghị Sở Xây dựng chủ trì, thanh kiểm tra lại toàn bộ quá trình triển khai dự án, việc chấp hành các điều kiện về kinh doanh bất động sản và đặc biệt là việc chấp hành các nghĩa vụ của chủ đầu tư đối với cư dân mua nhà theo hợp đồng các bên đã ký kết.

Mở cổng đấu nối đường gom cao tốc là không phù hợp

Theo tài liệu của PV, ngày 13/12/2019, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có văn bản trả lời Công ty Vinh Hạnh về việc đề xuất mở cổng của dự án Tứ Hiệp Plaza.

Văn bản nêu rõ: “Theo kiến nghị của Công ty Vinh Hạnh, tuyến đường gom dân sinh chạy song song với đường cao tốc chưa hoàn thiện, chưa có hạ tầng kỹ thuật và khớp nối không đảm bảo an toàn giao thông, Công ty đề xuất điều chỉnh vị trí cổng xuống phía Đông Nam của khu đất (có bản vẽ gửi kèm) tại vị trí góc giao giữa đường gom của đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ với đường phân khu vực thuộc Khu đô thị mới Tứ Hiệp. Nội dung đề xuất của Công ty Vinh Hạnh như nêu trên là không đảm bảo yêu cầu về an toàn giao thông”.

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc việc mở cổng dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza đấu nối với đường gom cao tốc là không phù hợp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Do đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đề nghị Công ty Vinh Hạnh nghiên cứu 2 phương án, cụ thể: Đối với phương án kết nối ra phía Đông Bắc của khu đất như bản vẽ - Tổng mặt bằng được duyệt, công ty liên hệ với Sở Giao thông vận tải, các cơ quan chủ quản tuyến đường gom đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ và chính quyền địa phương để thoả thuận giải pháp thiết kế đấu nối cổng của dự án với mạng lưới giao thông bên ngoài công trình (tuyến đường gom cao tốc), đúng quy định và đảm bảo an toàn giao thông.

Ngoài ra, nghiên cứu hướng kết nối cổng ra phía Đông Nam của khu đất với tuyến đường phân khu vực thuộc Khu đô thị mới Tứ Hiệp. Công ty liên hệ với Công ty Cổ phần Tứ Hiệp Hồng Hà Dầu Khí, chính quyền địa phương để thống nhất, khớp nối cổng của dự án vào tuyến đường có mặt cắt B=13,5m thuộc Khu đô thị Tứ Hiệp.

Đến ngày 13/1/2020, Công ty Vinh Hạnh gửi văn bản về việc thỏa thuận đấu nối cổng ra vào dự án. Tuy nhiên, sau khi xem xét hồ sơ, tài liệu liên quan và thực tế hiện trường, Công ty Cổ phần BOT Pháp vân - Cầu Giẽ nhận thấy việc này là không phù hợp.

“Việc đấu nối của dự án chung cư Tứ Hiệp Plaza vào đường gom tại vị trí đường đầu cầu gom phía Văn Điển có độ dốc lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Do đó, việc đấu nối này là không phù hợp. Đề nghị Công ty Vịnh Hạnh nghiên cứu phương án đấu nối đảm bảo an toàn giao thông cũng như yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật”, Công ty Cổ phần BOT Pháp vân - Cầu Giẽ kiến nghị.

Đình Phong