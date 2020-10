Đấu giá đất công tại Bình Dương: ‘Bỏ một lời mười’

Công khai đấu giá các khu "đất vàng"

Đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho hay, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 1729/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực Thành ủy - UBND TP.Thủ Dầu Một, Sở Ngoại vụ (cũ) thuộc phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một.

Theo đó, đồ án có quy mô diện tích 39.585,3m2, dân số khoảng 3.144 người, khoảng 696 căn hộ, 86 căn nhà liên kế thương mại và 4 căn nhà tái định cư. Mật độ xây dựng toàn khu ≤60%. Hệ số sử dụng đất toàn khu ≤3,8 lần. Đồ án có khu ở kết hợp thương mại, dịch vụ.

Về chỉ tiêu sử dụng đất, đồ án bao gồm đất nhà ở liên kế thương mại, đất ở tái định cư, đất ở hỗn hợp cao tầng, đất công viên cây xanh, đất công trình tín ngưỡng (hiện hữu), đất hạ tầng kỹ thuật.

Các trụ sở cũ được dọn dẹp mặt bằng để phục vụ bán đấu giá.