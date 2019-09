Điểm mặt hàng loạt dự án nhà ở xã hội bị kiểm tra

Quảng cáo

Tin từ Sở Xây dựng TPHCM ngày 4/9 cho biết đã lên kế hoạch kiểm tra các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn TPHCM.

Theo đó, các dự án bị kiểm tra gồm: Dự án chung cư HQC Hồ Học Lãm (phường An Lạc, quận Bình Tân) do Quỹ phát triển nhà ở TP.HCM hợp tác xây dựng với Công ty Cổ phần Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân làm chủ đầu tư; Dự án chung cư Jamona Apartment (đường Đào Trí, Quận 7) do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) làm chủ đầu tư; Dự án chung cư First Home Thạnh Lộc (phường Thạnh Lộc, Quận 12) do Hợp tác xã Gia Phú và Công ty cổ phần Tổ chức Nhà Quốc gia NHO hợp tác đầu tư và dự án chung cư Felix Homes (đường Nguyễn Văn Dung, Phường 6, quận Gò Vấp) do Tổng Công ty Xây dựng số 1 làm chủ đầu tư.

ự án HQC Hồ Học Lãm là nhà ở xã hội công tư kết hợp đầu tiên tại TP.HCM, được Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM hợp tác xây dựng nhà ở xã hội với Hoàng Quân theo phương thức phân chia sản phẩm. Cụ thể, Quỹ Phát triển nhà ở TP.HCM nhận toàn bộ 02 block A, B tương ứng phần góp vốn bằng giá trị đất và giá trị đã đầu tư hoàn thành phần hầm, phần móng của dự án. Hoàng Quân xây dựng 04 block còn lại và hoàn thiện dự án. Ngay trong lễ khai trương nhà mẫu vào cuối tháng 3/2015, Jamona Âprtment của TTC land đã “gây bão” tại khu Nam thành phố khi thu hút hơn 1.000 khách hàng tham quan với hơn 800 căn hộ được giao dịch trong vòng 2 tháng.

First Home Thạnh Lộc từng được quảng cáo là dự án nhà ở xã hội đầu tiên tại TPHCM được xây dựng dành cho những người có thu nhập thấp. Mức giá hợp lý và thiết kế căn hộ linh hoạt, First Home Thạnh Lộc đã hiện thực hóa giấc mơ an cư lạc nghiệp của các cư dân. Tuy nhiên, sau gần 5 năm cư dân vào ở đến nay chủ đầu tư vẫn k cấp giấy chủ quyền cho dân. Chung cư CC1 FELIX HOME được xây dựng chỉ một block duy nhất cao 18 tầng và có 304 căn hộ. Diện tích từ 54 - 64 m2 có đầy đủ căn loại 1 - 2 - 3 phòng ngủ cho khách hàng chọn lựa. Nhưng căn hộ đang được sang nhượng lại với mức giá rất cao từ 26 - 28 triệu/m2 so với những căn hộ nhà ở xã hội khác. Theo Sở Xây dựng TPHCM để ngăn chặn tình trạng trục lợi từ xây dựng nhà ở xã hội của chủ đầu tư UBND TP.HCM cũng giao Sở Xây dựng tham mưu, đề xuất biện pháp ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Động thái này được đưa ra bởi thời gian quacó nhiều bất cập trong việc mua bán chuyển nhượng nhà ở xã hội không đúng với quy định của Nhà nước tại khoản 5 Điều 19 Nghị định 100/2015/NĐ-CP người mua nhà ở xã hội được quyền bán nhà ở xã hội. Bởi các đối tượng của nhà ở xã hội hướng đến là công viên chức chưa có nhà ở ổn định, người thu nhập thấp nhưng việc mua bán chuyển nhượng không đúng theo quy định. Theo đó, nhiều dự án chưa đủ 5 năm (Thời hạn 5 năm được tính kể từ thời điểm trả hết tiền mua nhà ở theo hợp đồng đã ký với bên bán) nhưng khách hàng tự ý giao dịch. Nhiều chủ đầu tư còn bán nhà ở xã hội sai đối tượng...

Lâm Quang