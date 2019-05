Dự án 3000 tỷ đồng “thành phố thẳng đứng” The Zei chính thức mở bán

Thành phố thẳng đứng tại trung tâm Mỹ Đình

Với tổng mức đầu tư gần 3000 tỷ đồng, The Zei là khu phức hợp toạ lạc tại “giao lộ vàng” ngay trung tâm Mỹ Đình. Dự án được xây dựng trên diện tích 14,651 m2 gồm 42 tầng nổi, 4 tầng hầm. Từ tầng 5 trở lên là 891 căn hộ cao cấp được thiết kế thông minh, ngập tràn ánh sáng. Cùng với đó, mọi nhu cầu vui sống, làm việc, mua sắm & giải trí của cư dân sẽ được đáp ứng với 4 tầng trung tâm thương mại cùng đầy đủ tiện ích cho một cuộc sống sống động và tràn đầy năng lượng, bao gồm rạp chiếu phim, bể bơi bốn mùa, không gian làm việc chung sáng tạo (co-working space), vườn Zen trên tầng thượng, khu vui chơi trẻ em, fitness center & spa, 4 tầng hầm đỗ xe…



Tiếp giáp với 3 mặt đường lớn là Lê Đức Thọ, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, The Zei hưởng trọn lợi thế sẵn có của trung tâm hành chính-kinh tế mới Mỹ Đình. Từ The Zei, cư dân dễ dàng tiếp cận tới các cơ sở giáo dục, y tế, vui chơi giải trí lớn của khu vực như Bệnh viện đa khoa Hồng Ngọc, Hệ thống giáo dục American School, Trường Marie Curie, Cung thể thao dưới nước, Trung tâm Hội nghị Quốc gia…

Đại diện chủ đầu tư, đơn vị tư vấn chiến lược, khách hàng và khách mời cùng ghi dấu khoảnh khắc The Zei chính thức ra mắt thị trường.

Tập trung nhiều trường học, bệnh viện quốc tế cũng như các công ty, tập đoàn đa quốc gia nên Mỹ Đình đang quy tụ đông đảo cộng đồng cư dân quốc tế gồm các doanh nhân, tri thức Nhật Bản, Hàn Quốc và giới trung thượng lưu Việt Nam. Xu hướng dịch chuyển này đã khiến nơi đây trở thành khu vực có tỷ suất sinh lời cao nhất đối với căn hộ cho thuê, với 5,7%/năm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của cộng đồng quốc tế tại khu vực này, với tổng số 891 căn hộ cao cấp, The Zei hiện đang là khu phức hợp đa dạng nhất tại Hà Nội về các loại hình căn hộ, bao gồm căn hai phòng ngủ, căn ba phòng ngủ, căn hộ kép (dual-key), căn hộ thông tầng (duplex) và penthouse. Ngoài ra, cộng đồng tri thức trung-thượng lưu tại khu vực này là những đối tượng khách hàng có mức độ yêu cầu khắt khe nhất. Không chỉ trông chờ một nơi lưu trú đơn thuần, họ còn tìm kiếm một cuộc sống trọn vẹn. Vì thế, The Zei được thiết kế là một“thành phố thẳng đứng”, nơi tích hợp đầy đủ tiện ích cho một cuộc sống hiện đại, sôi động.

“Nhằm phát huy tối đa lợi thế sẵn có từ “vị trí độc tôn” này, cùng các cộng sự đến từ nhiều quốc gia khác nhau, chúng tôi mong muốn kiến tạo nơi đây một khu “trung tâm của trung tâm”.Tích hợp đầy đủ tiện ích, tòa nhà 42 tầng The Zei có đầy đủ công năng của một thành phố thu nhỏ.”, Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT HD Mon Holdings chia sẻ.

Nguồn năng lượng sống động tại trung tâm Mỹ Đình

“Thành phố thẳng đứng” The Zei là kết quả hợp tác của những tên tuổi phát triển bất động sản hàng đầu thế giới:Chủđầu tư: HD Mon Holdings (Việt Nam); Cố vấn chiến lược: Indochina Capital (Mỹ); Quản lý dự án: Artelia Group (Pháp);Nhà thầu thi công: Delta Group (Việt Nam); Tư vấn ý tưởng thiết kế: Finko (Việt Nam); Thiết kế cảnh quan: West Green (Canada); Tư vấn thiết kế nội thất: G8A Architecture & Urban Planning (Thụy Sỹ); Phân phối độc quyền: Indochina Properties (Mỹ); Cho thuê mặt bằng bán lẻ: CBRE (Mỹ).

Khán phòng khách sạn Marriott đông kín khách hàng.

“Với việc kết hợp cùng nhiều tên tuổi uy tín quốc tế, chúng tôi mong muốn thiết lập những tiêu chuẩn mới của bất động sản cao cấp.”, Ông Nguyễn Anh Tuấn Phó chủ tịch HD Mon Holdings nói về “liên minh” Âu-Mỹ-Á tại The Zei.

Bên cạnh những tiện ích đẳng cấp quốc tế, The Zei đặc biệt coi trọng thiết kế đặt con người vào trung tâm của không gian sống, kết nối với thiên nhiên, với chính mình và với cộng đồng xung quanh. Đa phần các căn hộ của The Zei có thiết kế từ 2-3 mặt thoáng với ban công, cửa sổ lớn đón gió trời và ánh nắng tự nhiên. Các không gian mở kết nối với thiên nhiên, cây xanh được ưu tiên, tạo nên một thảm thực vật thu nhỏ ngay trong “thành phố thẳng đứng” như: quảng trường cây xanh, vườn treo cách mỗi 3 tầng, vườn Zen trên tầng thượng... Tất cả sẽ đem đến cho cư dân những trải nghiệm sống trong lành và thư thái nhất nhằm nuôi dưỡng và tái tạo nguồn năng lượng tích cực bên trong mỗi người.

Hội tụ nhiều yếu tố “đắt giá” lại tọa lạc ở vị trí thỏa mãn cả giá trị ở lẫn giá trị đầu tư, The Zei còn là dự án khu phức hợp cao cấp duy nhất đang được đầu tư, xây dựng tại khu vực Mỹ Đình.

Ông Vũ Văn Phấn phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Văn Phấn - Phó cục trưởng cục quản lý nhà và thị trường bất động sản, bộ xây dựng chúc mừng HD Mon Holdings đã mang đến cho thị trường một dự án lớn. Đồng thời ông Phấn đưa ra một số lời khuyên cho khách hàng khi quyết định mua nhà hình thành trong tương lai và tỏ ra rất vui mừng khi một chủ đầu tư tự tin mời ông đến chia sẻ về các yêu cầu pháp lý khi mở bán. Ông Phấn tin tưởng rằng, chủ đầu tư Hải Đăng sẽ mang đến cho khu vực Mỹ Đình nói riêng, thị trường bất động sản nói chung một dự án đẹp, hiện đại và an toàn pháp lý cho người mua.

Được biết, sự kiện mở bán đầu tiên của Dự án The Zei đã chốt thành công 182 giao dịch mua căn hộ. 10 khách hàng may mắn tại sự kiện hôm nay đã nhận được các phần thưởng hấp dẫn, trong đó có 2 khách hàng nhận chuyến du lịch Nhật Bản cho 2 người, 1 khách hàng nhận giải đặc biệt là chuyến du lịch châu Âu trị giá 150 triệu cho 2 người.

Loan trần