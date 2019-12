Dự án NƠXH 'tai tiếng' cho dân vào ở khi chưa nghiệm thu PCCC

Quảng cáo

Thực hiện Kế hoạch 359/KH-CAHN-PV01 ngày 09/11/2018 của Công an thành phố Hà Nội về Tổng kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018, từ ngày 01/11/2019 đến ngày 07/11/2019, các lực lượng chức năng Công an Thành phố đã tổ chức kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở không đảm bảo các điều kiện an toàn về Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Cụ thể tại danh sách mà lực lượng PCCC Hà Nội công bố thì tại Dự án Tổ hợp nhà ở xã hội và Thương mại dịch vụ AZ Thăng Long (tên thương mại là Bright City) tại thôn Lai Xá, xã Kim Chung huyện Hoài Đức do Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long (thành viên của Công ty cổ phần Bất động sản AZ) làm chủ đầu tư.

Dự án nhà ở xã hội Bright City do Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long (thành viên của Công ty cổ phần Bất động sản AZ) làm chủ đầu tư bị phạt 80 triệu đồng do đưa dân vào ở khi chưa nghiệm thu PCCC.

Theo đó, dự án nhà ở xã hội (NƠXH) Bright City chưa nghiệm thu về PCCC nhưng Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long đã cho người dân vào ở, tiềm ẩn nhiều rủi ro về an toàn PCCC. Chính vì vậy Công ty TNHH bánh kẹo Thăng Long bị phạt hành chính với số tiền là 80 triệu đồng.

Được biết, dự án Bright City có quy mô gồm 4 tòa nhà cao 35 tầng (A1.1, A1.2, A2, A3). Tổng số căn hộ là 1.496 căn, sau khi đi vào hoạt động cung cấp chỗ ở cho khoảng 4.500 cư dân người có thu nhập thấp. Dự án này dính đầy "tai tiếng" khi trước đó chủ đầu tư vỡ cam kết về tiến độ bàn giao khiến hàng trăm khách hàng có nguy cơ mất nhà.

Theo đó, chung cư Bright City được khởi công từ tháng 11/2014 và theo hợp đồng mua bán căn hộ, chủ đầu tư phải bàn giao nhà cho cư dân vào tháng 11/2017. Trong suốt quá trình thi công, do yếu về năng lực tài chính nên chủ đầu tư đã phải ngừng thi công nhiều lần và thời điểm hiện tại chỉ hoàn thiện căn bản được 2 tòa A1.1 và A1.2.

Sau nhiều lần cư dân đấu tranh, chủ đầu tư đã đưa ra cam kết chậm nhất sẽ bàn giao nhà vào ngày 30/6/2019. Tuy nhiên, đến nay nhiều hạng mục công trình đang dang dở, hệ thống PCCC chưa được nghiệm thu nhưng Công ty TNHH Bánh kẹo Thăng Long đã phát hành thông báo bàn giao căn hộ đến nhiều gia đình, bất chấp nguy hiểm tính mạng của người dân.

Dự án AZ Lâm Viên Complex (số 107 Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy, Hà Nội) hoàn thành sau gần 1 thập kỷ, vỡ tiến độ. Dù chưa được cơ quan chức năng nghiệm thu công trình, nghiệm thu PCCC nhưng Công ty cổ phần Bất động sản AZ đã đưa một số hạng mục vào sử dụng, đưa người dân vào ở.

Tại một dự án khác, Công ty cổ phần Bất động sản AZ mới đây cũng bị cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính 75 triệu đồng vì hành vi đưa một số hạng mục vào sử dụng, đưa nhiều khách hàng vào ở tại Dự án Tòa nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ, chung cư tọa lạc tại số 107 Nguyễn Phong Sắc (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội (tên thương mại là AZ Lâm Viên Complex) khi chưa được nghiệm thu công trình vào sử dụng, chưa nghiệm thu PCCC.

Dự án AZ Lâm Viên Complex có điểm chung với dự án Bright City khi dự án này "ì ịch" sau gần thập kỷ giao đất, vỡ tiến độ nhiều năm.

Đình Phong