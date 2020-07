Hà Nội chấm dứt dự án nhà ở 'ôm' đất gần chục năm của Công ty Sơn Hà

Quảng cáo

Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội (Sở KH&ĐT) vừa ký quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án nhà ở thương mại tại ô đất D2-CT1, khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm do Công ty CP quốc tế Sơn Hà làm chủ đầu tư.

Theo Sở KH&ĐT, ngày 28/6/2013, UBND TP Hà Nội có Quyết định số 4042/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất tại ô đất D2-CT1, khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm, quận Bắc Từ Liêm với chức năng xây dựng nhà ở thương mại do Công ty CP quốc tế Sơn Hà làm chủ đầu tư.



“Lý do chấm dứt hoạt động do Quyết định số 4042 đã hết hiệu lực, tuy nhiên Công ty CP quốc tế Sơn Hà không thực hiện dự án theo tiến độ qui định”, quyết định của Sở KH&ĐT nêu rõ.

Ngoài ra, Sở KH&ĐT cũng yêu cầu Công ty CP quốc tế Sơn Hà hoàn thành các thủ tục thanh lý dự án theo quy định.

Được biết, Công ty CP quốc tế Sơn Hà tiền thân là Công ty TNHH Cơ Kim khí Sơn Hà, được thành lập và hoạt động năm 1998. Công ty chuyển đổi sang mô hình Công ty CP vào năm 2007 và thực hiện niêm yết và giao dịch phiên đầu tiên tại HOSE vào ngày 30/12/2009 với mã chứng khoán SHI.

Doanh nghiệp này chuyên sản xuất, kinh doanh sản phẩm gia dụng và công nghiệp; khai thác, xử lí và cung cấp nước sạch; phát triển năng lượng tái tạo (điện năng lượng mặt trời và gió), hạ tầng công nghiệp và bất động sản…

Dù được phê duyệt từ năm 2013, song đến quý III/2015 dự án tại khu vực Bắc Cổ Nhuế - Chèm mới bắt đầu xuất hiện trong báo cáo tài chính của công ty với chi phí cơ bản dở dang là 4,75 tỷ đồng. Tính đến quý I/2020, con số này vẫn được giữ nguyên.

Thu hồi đất, chấm dứt hoạt động 28 dự án Mới đây, trả lời kiến nghị của cử tri, lãnh đạo Sở TN-MT Hà Nội cho biết, thực hiện chỉ đạo của HĐND-UBND TP về tình hình quản lý các dự án sử dụng đất chậm triển khai, vi phạm Luật Đất đai trên địa bàn TP, Sở TN-MT đã phối hợp với các Sở, ban, ngành thành phố và UBND cấp huyện tiến hành kiểm tra, rà soát và triển khai các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành đối với 379 dự án và có kết luận và kiến nghị, đề xuất các biện pháp xử lý đối với từng dự án theo quy định. Trong đó, đã kiến nghị thu hồi đất; bãi bỏ quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chấm dứt dự án đầu tư đối với 28 dự án với tổng diện tích 1.844,3 ha đất; kiến nghị gia hạn sử dụng đất 24 tháng và chủ đầu tư phải nộp tiền cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian gia hạn. Hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất đối với 25 dự án với tổng diện tích 39 ha đất chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng...

