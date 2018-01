Hà Nội có đường trên cao Phạm Văn Đồng sau 28 tháng nữa

Ông Dương Viết Roãn, Giám đốc Ban Quản lý dự án Thăng Long cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch – Nam Thăng Long có tổng mức đầu tư trên 5.343 tỷ đồng, sử dụng ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Dự án do Bộ GTVT làm chủ đầu tư và thời gian thi công dự kiến là 28 tháng.

Đoạn tuyến trên cao vừa khởi công dài hơn 5,3 km, quy mô 4 làn xe, tốc độ thiết kế 100km/h (các đoạn đầu tuyến tốc độ 80km/h), bằng bê tông vĩnh cửu.



Dự án chia làm 2 gói thầu, gói thầu số 1, xây dựng đoạn Mai Dịch – Cổ Nhuế với chiều dài 2,6k. Trong đó cầu cạn dài 2,4km với 64 nhịp. Gói thầu do Liên danh Sumitomo Mitsui Construction Co.Ltd (Nhật Bản) và Cienco 4 thi công. Tổng giá trị gói thầu là hơn 2.500 tỷ đồng (theo tỷ giá thời điểm phê duyệt dự án).



Gói thầu số 2, đoạn Cổ Nhuế - Nam Thăng Long, với chiều dài trên 2,6km. Trong đó cầu cạn dài hơn 2,3km với 58 nhịp bằng bê tông dự ứng lực và xây dựng các đường nhánh, đường nối. Gói thầu do Liên danh Tokyu Construction Co. Ltd và Taisei Corporatinon (Nhật Bản) thi công. Tổng giá trị hợp đồng hơn 2.100 tỷ đồng (theo tỷ giá thời điểm phê duyệt dự án).



Dự án khi đưa vào vận hành sẽ đáp ứng nhu cầu vận tải, giảm ùn tắc giao thông trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, phục vụ nhu cầu phát triển KT-XH khu vực phía Tây thủ đô Hà Nội, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông.



Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Công cho biết, trên tuyến vành đai 3 trên cao đã đưa vào khai thác đoạn Mai Dịch-Bắc Linh Đàm. Để khép kín hoàn thiện tuyến đường, Bộ đầu tư nốt đoạn còn lại của dự án này sẽ góp phần hoàn thiện dự án vành đai khép kín, kết nối sân bay và các khu vực lân cận.



Ông Công yêu cầu, Ban Quản lý dự án Thăng Long, các nhà thầu tập trung mọi nguồn lực triển khai thi công đảm bảo tiến độ, an toàn, môi trường để dự án sớm đưa vào vận hành.



Để xây dựng tuyến đường này, trước đó, Hà Nội đã di chuyển, chặt hạ gần 1.200 cây xanh trên trên tuyến đường vành đai 3 đoạn từ Mai Dịch đến cầu Thăng Long.



Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tiến hành thực hiện song song dự án đầu tư mở rộng đường Phạm Văn Đồng, với tổng mức đầu tư 3.113 tỷ đồng, với chiều dài 5,5km, hoàn thành toàn bộ dự án vào ngày 31/3/2018.

Lê Hữu Việt