Hà Nội 'lệnh' xử lý tình trạng nở rộ xây nhà trên đất nông nghiệp

Để xảy ra vi phạm là do buông lỏng quản lý

Liên quan đến các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung trước đó cho biết, dù TP đã chỉ đạo quyết liệt nhưng còn diễn biến phức tạp do một số người dân tự ý xây dựng; để xảy ra vi phạm là do buông lỏng quản lý ở cơ sở, thanh tra, kiểm tra chưa kịp thời. Ông Chung cũng yêu cầu công an TP Hà Nội làm rõ trường hợp cán bộ, công chức làm "sổ đỏ" giả để hợp thức hóa vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp.