Hà Nội sẽ đình chỉ chủ tịch xã, phường 'buông lỏng' vi phạm xây dựng

Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa ký văn bản gửi 8 sở của TP, Công an TP, Thanh tra TP, UBND các quận, huyện, thị xã yêu cầu siết lại kỷ cương, trật tự xây dựng trên địa bàn.



Theo đó, UBND TP.Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường sự chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát trách nhiệm của đội trưởng Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Trưởng phòng Quản lý đô thị, trách nhiệm của UBND và chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn trong quản lý trật tự xây dựng, đảm bảo tất cả các công trình xây dựng trên địa bàn phải được kiểm tra kiên quyết, xử lý kịp thời, dứt điểm các vi phạm ngay từ khi mới phát sinh, không để công trình vi phạm xây dựng hoàn thiện đưa vào sử dụng mới xử lý, cưỡng chế.

Không xem xét cấp mới, điều chỉnh giấy phép xây dựng, giấy phép quy hoạch đối với công trình, dự án có vi phạm trật tự xây dựng khi chủ đầu tư chưa chấp hành các quyết định xử phạt.

Cao ốc xây vượt tầng ở số 26-28-30 phố Nhà Chung (phường Hàng Trống) ngay cạnh khu vực Hồ Gươm đến nay vẫn chưa thể xử lý xong.

Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tập trung xử lý dứt điểm các công trình vi phạm tồn đọng, các công trình vi phạm trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp gây bức xúc dư luận; các trường hợp thửa đất, công trình “siêu mỏng, siêu méo” trên địa bàn.

Rà soát, thống kê đầy đủ, phân loại vi phạm, xác định rõ trách nhiệm, công khai danh mục công trình vi phạm và nêu rõ tiến độ xử lý đối với 197 công trình còn tồn tại và các trường hợp xây dựng vi phạm trên đất nông, lâm nghiệp.

Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm với Chủ tịch UBND TP.Hà Nội về những vi phạm phát sinh mới và kết quả xử lý 197 công trình còn tồn đọng. Đối với các xã, phường, thị trấn để xảy ra nhiều vi phạm mới hoặc không xử lý dứt điểm đối với các trường hợp vi phạm TTXD còn tồn đọng theo yêu cầu của UBND thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm xem xét xử lý nghiêm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn.

“Trường hợp cần thiết, có thể tạm dừng công tác điều hành của các Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn cho đến khi xử lý xong vi phạm”, văn bản UBND thành phố chỉ rõ.

Được biết, mới đây Hà Nội lần đầu tiên công khai danh sách 43 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng còn tồn đọng trên địa bàn, trong số này có nhiều công trình chung cư, cao ốc của những doanh nghiệp tên tuổi dính sai phạm “khủng”như: Cao ốc 8B Lê Trực (phường Điện Biên, quận Ba Đình) do Công ty Cổ phần May Lê Trực làm chủ đầu tư; Chung cư 93 Lò Đúc (phường Phạm Đình Hổ, quận Hai Bà Trưng) do Công ty TNHH Khách sạn Kinh Đô làm chủ đầu tư; Chung cư cao cấp Hòa Bình Green City (505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng) của Công ty TNHH Hòa Bình; Dự án nhà ở thấp tầng 108 Nguyễn Trãi do Công ty TNHH MTV Quản lý và PTN Hà Nội làm chủ đầu tư...

Chung cư Mỹ Sơn Tower 62 Nguyễn Huy Tưởng (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Mỹ Sơn; Chung cư 89 Phùng Hưng (phường Phúc La, Hà Đông) do Công ty CP thương mại Hà Tây làm chủ đầu tư...

Ngoài các công trình cao ốc văn phòng, trong danh sách này còn hàng chục công trình nhà ở riêng lẻ, nhà xưởng, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố tồn tại vi phạm TTXD mà đến nay vẫn chưa thể xử lý dứt điểm.

Theo danh sách này, trong 43 trường vi phạm trật tự xây dựng (TTXD) còn tồn đọng năm 2015 - 2016 thì quận Hoàn Kiếm-một trong bốn quận nội đô lịch sử đứng đầu danh sách với 8 trường hợp; tiếp đến là quận Hai Bà Trưng (7 trường hợp); quận Thanh Xuân, huyện Thanh Trì (5 trường hợp); quận Ba Đình (3 trường hợp)…

Quận trung tâm Hà Nội bùng phát nhà sai phép kiểu mới Chỉ đạo sát sao, đưa ra nhiều biện pháp nhưng tình trạng xây dựng nhà sai phép, trái phép tại các quận trung tâm Hà Nội vẫn nở rộ. Thậm chí, biến tướng sai phép kiểu mới, trong khi các lực lượng công quyền thay vì xử lý nghiêm lại “chụm” vào để hợp thức cho sai phạm gây bức xúc dư luận.

Đình Phong