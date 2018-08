Hàng loạt cán bộ lại “nhúng chàm”

Ăn gian từ nhà... vệ sinh

Thanh tra tỉnh Kiên Giang vừa có kết luận: “Về việc thực hiện các qui định của pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với dự án Khu phức hợp Vịnh Ðầm” huyện Phú Quốc (giai đoạn 2), gọi tắt là dự án Vịnh Ðầm. Theo đó, cơ quan này đã chỉ ra hàng loạt sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện dự án tại đây.

Dự án Vịnh Ðầm có tổng diện tích hơn 2,8 triệu m2, nằm trên địa bàn giao thoa giữa xã Dương Tơ và thị trấn An Thới. Giai đoạn 1 đã thực hiện xong từ năm 2009; giai đoạn 2 còn hơn 1,9 triệu m2, bao gồm cả diện tích mặt nước, trong đó diện tích đất phải thu hồi là trên 602.600m2. Tuy nhiên trong quá trình phê duyệt phương án đối với dự án Vịnh Ðầm giai đoạn 2, UBND huyện Phú Quốc đã “nhầm lẫn” hàng trăm ngàn m2 được lập phương án từ giai đoạn 1. Ðáng chú ý, cơ quan này “quên” thu hồi, lập phương án bồi thường trên 313 ngàn m2 của 158 hộ dân đang quản lý sử dụng. Về bồi thường quyền sử dụng đất, dự án Vịnh Ðầm ảnh hưởng đến 702 hộ dân, trong đó có 225 hộ được bồi thường, 82 hộ không được bồi thường và 395 hộ không có đất do ở nhờ trên đất người khác, thuê mướn...

Thanh tra cho biết, trong 19/225 trường hợp được bồi thường quyền sử dụng đất, thì có tới 8 trường hợp xét duyệt nguồn gốc đất sai thực tế với tổng diện tích lên đến 10.392m2. Việc này dẫn đến việc nhà nước phải bồi thường “oan” số tiền hơn 7,4 tỉ đồng. Việc phân loại sai kết cấu đối với vật kiến trúc cũng đã dẫn đến bồi thường sai số tiền chênh lệch hơn 16,9 tỷ đồng. Ðáng chú ý, qua kiểm tra ngẫu nhiên, thanh tra phát hiện có 11 nhà vệ sinh được chi trả bồi thường số tiền trên 3,6 tỷ đồng, trong đó có 9 cái không đúng so với thực tế. Nhà vệ sinh “dân dã” nhưng được bồi thường “có hầm tự hoại”...

Việc bố trí tái định cư cũng bị sai phạm. Khu tái định cư theo qui hoạch có diện tích 73ha, dành cho 153 hộ dân với tổng số 154 nền nhà. Nhưng khi duyệt phương án chỉ còn 91 nền, thiếu 63 nền. Tuy nhiên qua thanh tra chỉ còn 51 nền. Trong dân trong vùng giải tỏa không được nhận nền, thì có 19 trường hợp là “người ở đâu đâu” lại có nền nhà trong khu tái định cư. Ðược biết, một nền tái định cư giá thị trường khoảng vài tỷ đồng. Trước những việc làm mờ ám trên, 113 hộ dân đã làm đơn khiếu nại với 196 nội dung, nhưng gần 1 năm sau UBND huyện Phú Quốc vẫn còn “ngâm” đơn của dân.

Xử lý 11 cán bộ

Từ những sai phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh Kiên Giang kiến nghị xử lý 11 cán bộ. Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các ông: Ðinh Khoa Toàn - nguyên chủ tịch UBND huyện, hiện là phó bí thư huyện uỷ Phú Quốc; ông Huỳnh Quang Hưng - phó chủ tịch UBND huyện Phú Quốc (đầu năm 2018, ông Toàn và ông Hưng đã bị kỷ luật “khiển trách” và “kiểm điểm rút kinh nghiệm” do thiếu trách nhiệm trong quản lý đất đai, xây dựng cơ bản); Ông Ngô Minh Trí - giám đốc Trung tâm Kỹ thuật TN&MT Kiên Giang; ông Ngô Thanh Hiếu - phó trưởng ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; ông Võ Chí Sĩ - trưởng phòng quản lý đô thị Phú Quốc. Kiểm điểm có hình thức xử lý kỷ luật đối với các ông: Lê Quang Minh - trưởng phòng TN&MT, ông Nguyễn Viết Xuân - nhân viên ban bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Phú Quốc; ông Phan Quốc Thới - chủ tịch UBND thị trấn An Thới và Huỳnh Quang Khánh cán bộ địa chính.

Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật do có dấu hiệu của tội danh cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng đối với 3 cá nhân, gồm: Trần Văn Sơn - cựu nhân viên phòng TN&MT Phú Quốc (ông này đang bị tạm giam cũng do liên quan đến sai phạm bồi thường trong một dự án khác); ông Trịnh Tái Chuộn - nhân viên Trung tâm Kỹ thuật TN&MT và ông Huỳnh Thiện Tâm - nhân viên hợp đồng phòng quản lý đô thị Phú Quốc.

Dự án cảng Vịnh Ðầm chỉ là một trong hơn 100 dự án trên đảo Phú Quốc sẽ được thanh tra trong thời gian tới.

Liên quan đến sai phạm về đất đai, trong vòng hơn một năm qua, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã khởi tố, bắt giam, xét xử nhiều cán bộ trên đảo Phú Quốc với các tội danh: “tham ô”, “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Trong đó có các ông: Trần Ðăng Hoàng, Nguyễn Văn Kiên - Giám đốc và Phó Giám đốc văn phòng đăng ký QSDÐ; ông Trần Văn Sơn - Nhân viên Phòng TN&MT và bà Phạm Thị Ngọc Anh - Kế toán trưởng văn phòng đăng ký QSDÐ. Nguồn tin riêng của Tiền Phong tiết lộ, trong đợt “dẹp loạn” này, có ít nhất 81 “nhân vật” sẽ được mời làm rõ những sai phạm liên quan đến đất đai, bồi thường, xây dựng cơ bản... trên đảo Phú Quốc.

