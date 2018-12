Khởi công xây dựng khách sạn Wink Hotel đầu tiên

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Peter Ryder – Tổng giám đốc Indochina Capital cho biết: “Hơn hai mươi năm làm việc trong ngành bất động sản, tôi đã chứng kiến và trực tiếp tham gia vào sự phát triển không ngừng của nền kinh tế Việt Nam, và được chứng kiến vai trò, vị thế của Việt Nam đã thay đổi một cách ngoạn mục trên trường quốc tế”.

Ông Peter Ryder-Tổng giám đốc Indochina Capital phát biểu

Cũng theo ông Peter Ryder, Indochina Capital đã đóng góp vào sự vươn mình của Việt Nam trở thành một trong những thị trường sôi động nhất thế giới, thông qua việc phát triển những dự án bất động sản nghỉ dưỡng ghi dấu ấn của Indochina Capital – như Four Seasons The Nam Hải, Six Senses Côn Đảo và Hyatt Regency Đà Nẵng. Wink Hotels chính là bước đột phá tiếp theo trong danh mục đầu tư của Indochina Capital, cũng là lời khẳng định cho sự trưởng thành của Việt Nam trên bức tranh du lịch toàn cầu. Chúng tôi vô cùng tự hào khi khởi tạo thương hiệu khách sạn đầu tiên của Việt Nam mang tiêu chuẩn quốc tế.

Sứ mệnh của Indochina Kajima là kiến tạo những dự án bất động sản mang tính sáng tạo và đột phá xuyên suốt Việt Nam, trong đó Wink Hotels là một yếu tố không thể thiếu. Wink 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm là khách sạn đầu tiên trong số hơn 20 khách sạn dự định xây dựng trên khắp Việt Nam, bắt đầu từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và Hải Phòng, sau đó là những thị trường khác như Nha Trang, Hạ Long, Vũng Tàu, Cần Thơ – và có thể sẽ tiến tới các quốc gia láng giềng.

Công trường đang xây dựng Wink Hotels tại 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm

Wink Hotels là thương hiệu tiên phong trong phân khúc sang trọng tầm trung. Thương hiệu được khởi tạo và quản lý bởi ICC-Vanguard, Wink Hotels hướng tới thế hệ khách du lịch hiện đại đầy khát vọng, nhưng vẫn trân trọng văn hoá địa phương.

Du khách sẽ được trải nghiệm hơi thở hiện đại trong từng chi tiết, như tiền sảnh với không gian mở, phong cách ẩm thực sáng tạo, hệ thống phòng nghỉ theo thiết kế tối giản tích hợp công nghệ tối tân, và không gian làm việc chung đầy đủ tiện nghi được điều hành bởi những cộng sự của Indochina Capital tại Toong.

Wink Hotels biểu trưng cho sự dẻo dai không biết mệt mỏi của người Việt Nam, bắt nhịp với lối sống nhanh và thế giới quan ngày càng rộng mở. Bạn sẽ thấy rất nhiều sự tương đồng giữa Wink và con người Việt, từ nét sáng tạo đầy chất nghệ sĩ, sự nhạy bén trong công nghệ hay sự giao hoà uyển chuyển giữa hiện đại và truyền thống.

Đại diện tập đoàn Kajima, một đối tác quan trọng tham gia phát triển hệ thống Wink Hotels khẳng định: Từ khi đi vào hoạt động năm 1840 với tư cách là một nhà thầu, Tập đoàn Kajima đã mở rộng dịch vụ sang lĩnh vực kiến trúc và kỹ thuật, xây dựng và phát triển bất động sản trên toàn cầu. Hiện tại Kajima đang hoạt động ở bốn vùng lãnh thổ là Bắc Mỹ, châu Á, châu Âu, và châu Đại Dương.

Tại châu Á, Kajima Development đã có bề dày kinh nghiệm phát triển các dự án bất động sản tại bảy quốc gia là Singapore, Indonesia, Thái Lan, Hồng Kông - Trung Quốc, Philippines, Myanmar và Việt Nam.

Minh Tuấn