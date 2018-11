Khu dân cư bị công an điều tra trước khi 'sếp' Cienco 6 tự tử ra sao?

Ông Võ Phi Anh (54 tuổi), Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 (Cienco 6), TP.HCM, được xác định đã tử vong trong tư thế treo cổ tại văn phòng làm việc. Việc “sếp” Cienco 6 tự tử khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bởi rơi vào thời điểm “nhạy cảm” vì ông này có liên quan đến dự án sai phạm đang bị công an điều tra.

Nhiều ngôi nhà khang trang hình thành từ lâu tại khu dân cư 710 đang bị điều tra.

Theo đó, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị này đang thụ lý điều tra những sai phạm xảy ra tại dự án khu nhà ở của cán bộ công nhân viên do Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 710 làm chủ đầu tư tại phường Đông Hòa, TX. Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Sai phạm từ lâu nhưng đến nay khu dân cư vẫn chưa bị xử lý dứt điểm

Được biết, Công ty 710 trước đây có vốn nhà nước, thuộc Tổng công ty Cienco 6 nhưng đến nay nhà nước đã thoái vốn hoàn toàn. Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương xác định, theo quy định, sau khi có quy hoạch thì chủ đầu tư phải lập thủ tục về đất đai, thực hiện nghĩa vụ tài chính, xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh… mới được chuyển nhượng. Thế nhưng Công ty 710 khi chưa thực hiện các thủ tục theo quy định đã bán đất và hiện nay nhiều người dân đã xây nhà ở ổn định.

Người dân xây dựng nhà sinh sống từ lâu nhưng chưa được cấp quyền sử dụng đất vì dự án sai phạm

UBND tỉnh Bình Dương sau khi nắm được vụ việc đã chỉ đạo thanh tra toàn diện dự án, yêu cầu thanh tra tỉnh chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ.

Phó Tổng Giám đốc Cienco 6 tự tử khi đang bị điều tra Ông Võ Phi Anh, Phó Tổng Giám đốc công ty Cienco 6 vừa được xác định tử vong trong tư thế treo cổ. Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang trong quá trình điều tra sai phạm liên quan tới công ty của ông này.

Nhận thấy có vi phạm, UBND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu thu hồi, hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty 710. Tuy nhiên, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án đã được công ty 710 thế chấp ngân hàng nên chưa thể thu hồi.

Người dân tại khu dân cư 710 đang hoang mang vì dự án đang bị điều tra

Trước việc dự án đang bị điều tra và “sếp” Cienco 6 tự tử khiến dư luận địa phương, đặc biệt là người dân sinh sống tại dự án hoang mang, đứng ngồi không yên. Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, hiện tại khu dân cư 710 đang được người dân xây nhà sinh sống ổn định từ lâu. Đến đây, không ai biết những ngôi nhà tại dự án chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Khi dự án khu dân cư 710 đang bị điều tra thì ông Võ Phi Anh tự tử khiến dư luận xôn xao.

Cũng từ đó, dư luận bức xúc cho rằng vì sao trước đây cơ quan chức năng tỉnh này không vào cuộc ngăn chặn từ đầu, để đến nay khi hàng trăm ngôi nhà mọc lên và ổn định từ lâu thì việc xử lý sẽ không dễ dàng gì.

Những căn nhà kiên cố tại khu dân cư 710. Rất ít khu đất trống mặc dù khu dân cư chưa đủ pháp lý.

Theo Công an tỉnh Bình Dương dự án khu dân cư 710 có nhiều sai phạm đã bị thanh tra kết luận như: chưa thực hiện đủ thủ tục đã chuyển nhượng đất; ngoài các lô đất bán cho cán bộ công nhân viên, dự án còn dư 10 lô thuộc sở hữu của UBND tỉnh Bình Dương nhưng Công ty 710 đã tự ý bán 5 lô cho người bên ngoài, thu lợi khoảng 2,8 tỉ đồng. Về hướng xử lý, cơ quan công an cho biết đối với 5 lô đất bán sai sẽ kiến nghị thu hồi để tránh làm thất thoát tài sản của Nhà nước. Với các hộ dân mua đất, sau khi kết thúc điều tra thì cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương sẽ xem xét cấp sổ đỏ theo quy định. Cũng theo Công an tỉnh Bình Dương, đơn vị này đã khởi tố vụ án Khu dân cư 710. Ông Võ Phi Anh được xác định là người có liên quan vì thời điểm dự án vi phạm, ông là giám đốc Công ty 710. "Trong quá trình điều tra, công an tỉnh đã mời ông Võ Phi Anh đến làm việc. Đến thời điểm hiện tại, mới chỉ khởi tố vụ án chứ chưa khởi tố bị can. Tức là trước khi ông Anh tự tử, ông này vẫn chưa bị khởi tố. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra tới đây nếu xác định ông Anh sai phạm cũng sẽ khởi tố ông này bất kể đã tử vong. Ngoài ra, những người có liên quan khác, nếu xác định sai phạm cũng sẽ bị khởi tố”, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương nhấn mạnh.

