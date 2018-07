‘Làng' biệt thự triệu đô Hà Nội ngập lụt vì bị bỏ rơi?

Lỗi do quy hoạch ”đá" nhau

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Nguyễn Hoàng Trường-Phó chủ tịch UBND huyện Hoài Đức (Hà Nội) xác nhận, trong mấy ngày qua cơn mưa lớn kéo dài đã khiến cho nhiều đoạn đường, khu vực dân cư, khu đô thị (KĐT) mới tại địa bàn Hoài Đức như nút giao Thiên Đường Bảo Sơn-Lê Trọng Tấn với đoạn đường gom Đại lộ Thăng Long xảy ra tình trạng ngập úng nghiêm trọng, có đoạn ngập sâu cả mét.

Theo ông Trường, đây không phải lần đầu mà liên tục trong thời gian gần đây tình trạng ngập úng khi mưa lớn liên tục xảy ra ở khu vực này. Theo vị này, q ua khảo sát, hiện nay các KĐT mới xung quanh như: Khu đô thị Bảo Sơn; khu vực trước cổng đô thị Nam An Khánh Sudico, khu đô thị Lê Trọng Tấn- Geleximco, khu đ ường gom Láng Hòa Lạc ..., nước mưa đều đổ dồn không tiêu thoát kịp nên xảy ra ngập úng nghiêm trọng.

Lý giải về nguyên nhân, theo ông Trường có một số nguyên nhân chính. Đầu tiên là do quy hoạch hạ tầng thoát nước của khu vực này không đồng bộ. “Dự án KĐT Lê Trọng Tấn - Geleximco, KĐT Nam An Khánh Sudico, khu Thiên đường Bảo Sơn..., đều được triển khai từ thời điểm trước khi Tây Hà sát nhập về Hà Nội. Do vậy đến khi điều chỉnh lại quy hoạch, quy hoạch phân khu thì giữa quy hoạch mới và quy hoạch cũ có sự “đá” nhau về các mạng hệ thống thoát nước ngay ở các KĐT mới này”, ông Trường nói.

Nguyên nhân thứ hai theo ông Trường, có những hạng mục về hạ tầng ở khu vực này chậm triển khai. Thậm chí có những “xôi đỗ” khi không được triển khai đồng bộ với hệ thống thoát nước chung của thành phố. Trong đó cũng có nguyên nhân, chủ đầu tư các KĐT chỉ chăm chăm lo xây nhà, chia lô để bán mà không xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ khiến khu vực cứ mưa là ngập nghiêm trọng.



"Ở đây có KĐT rộng lớn trong quy hoạch chủ đầu tư phải thực hiện xây dựng hồ điều hòa, hệ thống xử lý thoát nước mưa..., nhưng họ chưa triển khai mà mới chủ yếu là phân lô xây nhà liền kề, nhà biệt thự để bán", vị cán bộ cho hay.