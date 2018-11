MIKHOME ký kết phân phối dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc

Theo đó, Công Ty Cổ Phần Địa Ốc WiKi, Liên Minh các Sàn giao dịch BĐS I&G, Công ty TNHH BĐS Newland, Công ty TNHH BĐS Era Việt Nam đã trở thành đơn vị phân phối chính thức dự án Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Lựa chọn Công Ty Cổ Phần Địa Ốc WiKi, Liên Minh các Sàn giao dịch BĐS I&G, Công ty TNHH BĐS Newland, Công ty TNHH BĐS Era Việt Nam, MIKHome hy vọng sự hợp tác này sẽ phát huy tối đa lợi thế của mỗi bên, mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh đồng thời tăng sức cạnh tranh hơn cho dự án bất động sản nghỉ dưỡng tại Phú Quốc. “Với uy tín và kinh nghiệm triển khai bán hàng thành công nhiều dự án bất động sản, đặc biệt là trong lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, bốn đơn vị phân phối trên đã khẳng định uy tín, chất lượng và năng lực, tạo được sự tín nhiệm từ MIKHome và khách hàng. Việc ký kết hợp tác sẽ chính thức đánh dấu sự đồng hành của MIKHome và các đối tác trong tư vấn, điều phối chiến lược bán hàng, chiến lược truyền thông để đưa ra những thông tin chính xác nhất về dự án, trao tận tay khách hàng những căn biệt thự đẳng cấp với dịch vụ hoàn hảo nhất”, Bà Đặng Thị Nhị Hằng – Giám đốc kinh doanh Miền Nam MIKHome khẳng định.

Nhờ sở hữu vị trí “vàng” tại đảo ngọc, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc rất thuận tiện di chuyển đến các địa danh nổi tiếng, địa điểm vui chơi giải trí, sân bay quốc tế. Kết nối hoàn hảo tới mọi khu vực trung tâm trong nước và quốc tế nhờ giao thông đồng bộ, hiện đại. Thiết kế của Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc theo phong cách kiến trúc “Modern Tropical” với mật độ xây dựng thấp (45,73%), sử dụng tối đa vật liệu gỗ mốc và chất liệu tinh chế không chỉ mang vẻ đẹp sang trọng, thanh lịch mà còn tạo cảm giác thân thiện, gần gũi thiên nhiên tạo cảm giác thư giãn, nhẹ nhàng.

Lợi thế về bờ biển dài 150km, nhiều bãi biển đẹp, hệ thống rừng nguyên sinh phong phú, nắng ấm quanh năm và đặc biệt có vị trí chỉ cách các trung tâm du lịch của khu vực 1-2 giờ bay. Phú Quốc hiện là thị trường du lịch giàu tiềm năng, được giới đầu tư kỳ vọng có thể sánh ngang với các điểm nóng du lịch ở Đông Nam Á, như Phuket (Thái Lan), Bali của Indonesia...Thực tế cho thấy, vài năm trở lại đây, tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc luôn dẫn đầu cả nước và vẫn trong xu hướng bùng nổ mạnh mẽ. Sở Du lịch Kiên Giang cho biết, trong 9 tháng năm nay, có hơn 2,9 triệu lượt khách du lịch đến với Phú Quốc, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, lượng khách quốc tế tăng trưởng đột biến, với tổng 421.719 lượt khách, tăng gần 79% so với năm trước. Doanh thu du lịch đạt 4.216 tỷ đồng, tăng 51,5% so với cùng kỳ. Du lịch Phú Quốc được kỳ vọng sẽ tăng thêm sức hút khi có thêm những dự án mới và các đường bay quốc tế kết nối. Với lợi thế sẵn có của khu vực cùng chất lượng dịch vụ cao cấp, Mövenpick Resort Waverly Phú Quốc sẽ mang lại cho khách du lịch trong và ngoài nước những trải nghiệm tuyệt vời nhất tại thiên đường nghỉ dưỡng Đảo Ngọc.

Xem chi tiết tại: http://movenpickresortwaverlyphuquoc.com

Hotline: 1800 6106