Những căn biệt thự núi có tầm nhìn “triệu đô”

Happoone Winter Resort, Hakkuba - Nhật Bản

Happoone Winter Resort nằm trên núi Karamatsu ở Hakuba (Nhật Bản) ở độ cao 2696m, - là một khu nghỉ dưỡng sang trọng, đắt đỏ bậc nhất của Châu Á. Khu vực này được thiên nhiên ưu đãi với tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra những ngọn núi xinh đẹp xung quanh và thung lũng Happo Village, được mệnh danh là “Alps của xứ sở mặt trời mọc”. Đây cũng là nơi “săn mây” nổi tiếng. Hàng năm, có hàng trăm nghìn lượt du khách đến lưu trú ở Resort này, tham gia nhiều hoạt động thú vị xuyên suốt các tháng trong năm, đặc biệt cao điểm vào mùa hè và mùa đông.

Một căn biệt thự gỗ của Khu nghỉ dưỡng núi Happoone Winter Resort, Nhật Bản

Sapa Jade Hill Resort, Sa Pa – Việt Nam

Sa Pa của Việt Nam là “kinh đô nghỉ dưỡng” do người Pháp khai phá từ đầu thế kỷ 20. Nằm ở độ cao 1600m, toạ lạc bên dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ với ngọn Fansipan được mệnh danh là nóc nhà Đông Dương. Nơi đây là một trong những vùng núi hiếm hoi còn lưu giữ được nét đẹp nguyên bản, hòa quyện độc đáo giữa thiên nhiên và sắc màu văn hóa bản địa.

Đầu năm 2018, Sa Pa được xếp hạng là “Lựa chọn tốt nhất cho một kỳ nghỉ tuyệt vời của năm” (Best Choice for a wonderful vacation of the year) bởi người dùng TripAdvisor, trong khi trang web du lịch của Mỹ www.thrillist.com giới thiệu Sa Pa là một trong những điểm nhất định phải đến để tận hưởng thời tiết mát mẻ, ngắm những cánh đồng lúa bậc thang kỳ ảo và thung lũng thơ mộng; là nơi “săn mây” lý tưởng cũng như khám phá văn hóa đa dạng của các nhóm dân tộc thiểu số.([1])

Điểm nhấn du lịch nổi bật tại Sa Pa là quần thể nghỉ dưỡng núi Sapa Jade Hill, có quy mô 47ha, cách trung tâm thị trấn Sa Pa chỉ 1,8 km, sở hữu vị trí đắc địa bậc nhất Sa Pa: lưng tựa núi Hàm Rồng, mặt hướng ra thung lũng Mường Hoa – top 10 ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới.