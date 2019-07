'Nóng' vụ thu hồi sổ đỏ chung cư Hà Nội, lộ loạt sai phạm dự án Diamond Park

Hà Nội thông tin việc thu hồi hàng trăm ‘sổ đỏ’ tại 14 tòa chung cư



Sở Tài nguyên-Môi trường Hà Nội (TN&MT) đã chính thức có văn bản thông tin cho các cơ quan báo chí liên quan đến việc Sở này ra quyết định thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất (gọi tắt sổ đỏ) tại 14 tòa nhà chung cư cao tầng, dự án nhà ở hỗn hợp, trung tâm thương mại tại huyện Thanh Trì và quận Hà Đông đang gây xôn xao dư luận.

Việc ra quyết định thu hồi và hủy “sổ đỏ” đã cấp tại các dự án này theo Sở TN&MT, trong quá trình thực hiện cấp “sổ đỏ” cho người mua nhà đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với chủ đầu tư (như Dự án Bemes, Dự án CT5A, CT5B, Dự án khu nhà ở Xa La), Sở TN&MT đã rà soát và phát hiện có một số tầng vi phạm do xây dựng không đúng quy hoạch được phê duyệt.UBND TP Hà Nội cho biết, các dự án ôm “đất vàng” chậm triển khai ở Hàng Bài, Lý Thường Kiệt (quận Hoàn Kiếm) mà cử tri phản ánh, chủ yếu là dự án khách sạn, thương mại. Lý do, dự án chưa triển khai thực hiện do vướng mắc về quy hoạch 4 quận nội thành trung tâm Thành phố.