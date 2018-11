'Ông lớn' Bitexco: Từ siêu dự án đến đất 'kim cương' đều quây tôn

Dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa nằm ở quận Bình Thạnh với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, nhưng "treo" 26 năm qua nên mới đây buộc TP. HCM phải đưa ra giải pháp để "giải cứu".



Năm 2015, liên doanh Tập đoàn Bitexco và Emaar Properties PJSC được UBND TP.HCM chỉ định là nhà đầu tư dự án khu đô thị Bình Quới - Thanh Đa với tổng vốn hơn 30.000 tỷ đồng, thời hạn 50 năm. Tuy nhiên, do gặp khó khăn trong khâu đền bù giải phóng mặt bằng, đối tác trong liên doanh với Tập đoàn Bitexco đã rút lui khiến dự án đô thị này tiếp tục bị “treo” nhiều năm nay.

Dự án Bình Quới - Thanh Đa với quy mô lớn được phê duyệt quy hoạch năm 1992 với tổng diện tích rộng hơn 426 ha, toàn bộ địa bàn phường 28, quận Bình Thạnh, dân số khoảng 45.000 người. Sau nhiều năm bị treo và Bitexco không đủ năng lực thực hiện nay UBND TPHCM đã mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài vào thực hiện dự án.



Không chỉ siêu dự án, một dự án khác của Tập đoàn Bitexco ở ngay trung tâm đắc địa của quận 1, cũng "án binh bất động" nhiều năm qua. Ngay sau khi được giao 8.641m2 đất ở khu tứ giác Bến Thành, Bitexco triển khai xây dựng dự án cao ốc văn phòng - thương mại - dịch vụ The One. Tuy nhiên, hiện dự án được đổi lại tên là Spirit of Saigon.

Xung quanh dự án này là những địa danh nổi tiếng mang tầm biểu tượng của thành phố như chợ Bến Thành, Bảo tàng Nghệ thuật, công viên 23/9, Bệnh viện Sài Gòn...

Nhưng đến nay dự án này vẫn chưa thành hình hài chỉ là khu đất với những mảng bê tông cốt thép được quay tôn lại. Với khu tứ giác Bến Thành, nếu quy hoạch thành một khu phức hợp đầy đủ chức năng thì khả năng tái định cư tại chỗ cho người dân là rất khó. Đó cũng là lý do, trong nhiều năm qua tiến độ triển khai dự án khá chậm, bắt nguồn từ việc đền bù giải tỏa và tái định cư kéo dài Thời điểm triển khai dự án, ông Vũ Quang Hội, Chủ tịch Bitexco nói rằng, đến năm 2015, khi tòa tháp The One hoàn thành, nền kinh tế và thị trường bất động sản sẽ khởi sắc trở lại. Tuy nhiên, đến nay dự án này vẫn chưa thể nhập cuộc.

Dự án BT nối Vành đai 3 với Xa La: Tăng vốn 2 lần, 7 năm vẫn dang dở Dự kiến hoàn thành tháng 4/2014 nhưng đến nay, sau hơn 7 năm thi công, 2,5 km đường dạo quanh khu tưởng niệm Chu Văn An - nối đường Vành đai 3 với khu Xa La (Hà Ðông) vẫn chưa xong.

Ngọc Lâm- Thanh Quang