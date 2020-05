Sau loạn giá, lộ loạt dự án bất động sản bán 'chui' ở Bình Dương

Quảng cáo

Loạt dự án bán "chui"

Ngày 11/5, Tiền Phong có bài “Bất động sản loạn giá hậu COVID-19”, phản ánh tình trạng loạn giá ở thị trường bất động sản Bình Dương, khi mặt bằng giá bán căn hộ ở đây xấp xỉ với TPHCM. Sau đó, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cho biết, một số dự án mà Tiền Phong phản ánh ngoài việc loạn giá thì pháp lý cũng chưa hoàn thiện.

Điển hình như dự án chung cư Minh Quốc Plaza do Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Minh Quốc làm chủ đầu tư tại phường Phú Mỹ, TP.Thủ Dầu Một mới được chấp thuận đầu tư, có quy hoạch 1/500, thẩm định thiết kế cơ sở… nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng công trình. Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương cũng chưa có văn bản xác nhận chủ đầu tư dự án được huy động vốn cho phát triển nhà ở thương mại theo quy định.

Phối cảnh dự án Eco Xuân ở Bình Dương đang được rao bán với giá từ 28-35 triệu đồng/m2.

Còn dự án khu nhà ở Phương Trường An 5 tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bất động sản Phương Trường An làm chủ đầu tư đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, duyệt đồ quy hoạch 1/500 nhưng Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hàng loạt dự án bất động sản khác ở Bình Dương cũng chưa đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai nhưng đã rầm rộ rao bán như Khu nhà ở Nam An Bàu Bàng, Thịnh Gia Tower, Ruby Castle…

Riêng khu nhà ở Nam Tân Uyên do Công ty TNHH Công nghiệp và Đô thị Nam Tân Uyên làm chủ đầu tư chưa được cấp giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng cho biết đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng theo quy định tại quyết định số 121/QĐ-XPVPHC. Hiện nay, Sở Xây dựng chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật cho dự án này.

Dự án Khu nhà ở Thăng Long do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Phát triển Địa ốc Thuận Phát Land chưa được Sở Xây dựng cấp phép xây dựng hạ tầng, chưa có văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện để bán theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Xây dựng Bình Dương đã tiến hành kiểm tra và đang củng cố hồ sơ để xử lý. Chủ đầu tư dự án này cũng chưa có văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền đối với với tên gọi là Khu đô thị Thăng Long-Thăng Long Risedence.

Lộ dự án "ma"

Không chỉ xuất hiện các dự án bán "chui" căn hộ, tại Bình Dương còn xuất hiện việc rao bán căn hộ dự án "ma".

Theo đó, dự án đang có giá bán căn hộ cao nhất ở tỉnh này là Bình Dương Grand View của Công ty Phát Đạt, Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định: “Qua rà soát danh sách các dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng nhận thấy, không có dự án Grand View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư”.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương khẳng định trên địa bàn không có dự án Grand View do Công ty Cổ phần Bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư.

Để chấn chỉnh tình trạng bán lụi, Sở Xây dựng Bình Dương đã có Công văn số 585/SXD-TTrXD về việc hoàn chỉnh thủ tục theo quy định trước khi đưa vào giao dịch, mở bán dự án gửi tất cả các chủ đầu tư dự án bất động sản trên địa bàn để thực hiện.

Trước đó, Tiền Phong đã phản ánh, mặt bằng giá bán căn hộ ở Bình Dương xấp xỉ với TPHCM. Cụ thể, dự án đang có giá bán căn hộ cao nhất ở tỉnh này là Bình Dương Grand View của Công ty Phát Đạt, với 38-45 triệu đồng/m2. Nằm ở mặt tiền quốc lộ 13, vốn đầu tư lên tới 5.800 tỷ đồng cho 4.000 căn hộ, dự án Bình Dương Grand View đang rầm rộ rao bán dù chưa xây dựng xong phần móng.

Tương tự, dự án The Emerald Golf View của Công Ty TNHH Đầu Tư & Phát Triển Lê Phong cũng đang được hàng loạt sàn môi giới chào bán với giá lên tới 40 triệu đồng/m2, bất chấp dự án này nằm ở TP Thuận An thuộc Bình Dương. Để lôi kéo khách hàng, chủ đầu tư nói rằng dự án này có hơn 35 tiện ích nội khu cao cấp. Tuy nhiên, những tiện ích của The Emerald Golf View thì hầu như dự án nào cũng có là công viên cây xanh, hồ bơi, phòng tập gym, yoga, khu vui chơi của trẻ em…

Hàng loạt dự án khác ở Bình Dương cũng đang rao bán với giá ngất ngưởng như Green Square Dĩ An City của Tập đoàn Thái Bình Shoes có 4 block cao 30-40 tầng, cung cấp 1.300-1.400 căn hộ cũng rầm rộ quảng cáo với giá 40 triệu đồng/m2. Dự án Opal Skyline với 1.300 căn hộ, giá dự kiến 28-30 đồng/m2. Dự án Eco Xuân đang mở bán block C với 329 căn hộ, giá từ 28-35 triệu đồng/m2. Dự án Charm City mở bán đợt 2 với giá 25-30 triệu đồng/m2, chưa tính thuế VAT. Căn hộ Minh Quốc Plaza đang rao bán 25 triệu đồng/m2…

Hàng loạt dự án bị tuýt còi vì bán 'chui' Dù chưa hoàn thiện pháp lý, hàng loạt dự án bất động sản ở Long An vẫn rao bán, thu tiền khách hàng.

Bán 'chui' dự án, ông chủ New City bị xử phạt Phát hiện Công ty TNHH XD TM Thuận Việt (Công ty Thuận Việt), chủ đầu tư dự án New City, quận 2, TPHCM bán “chui” căn hộ, Thanh tra Sở Xây dựng ra quyết định xử phạt đơn vị này gần 110 triệu đồng.

Duy Quang