Second home tại Hồ Tràm – tận hưởng không gian nghỉ dưỡng vùng nhiệt đới

Không chỉ nằm ở vị trí quá thuận tiện và phù hợp để làm “nhà nghỉ dưỡng”, dòng sản phẩm Second home của NovaWorld Hồ Tràm – phân kỳ The Tropicana còn tạo ấn tượng với lối kiến trúc tự do, phóng khoáng khi “chiều” theo đặc tính của khí hậu nhiệt đới bản địa, khéo léo tận dụng tối đa lợi thế thiên nhiên hoang sơ và rừng – biển liền kề.