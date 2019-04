Shophouse Melodia - Mảnh ghép hoàn thiện, nâng tầm dịch vụ du lịch Phú Quốc

Du lịch Phú Quốc tăng trưởng ấn tượng

Theo những thông cáo phát đi từ văn phòng UBND huyện Phú Quốc, từ đầu năm đến nay, doanh thu từ các hoạt động thương mại, du lịch và dịch vụ trên địa bàn lên tới 12.967 tỷ đồng, đạt 36% so với kế hoạch, tăng 31,48% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 2.631 tỷ đồng, tăng 24,99% so cùng kỳ.

Doanh thu từ thương mại, dịch vụ du lịch tăng mạnh là do sức tăng trưởng ngoạn mục của ngành công nghiệp không khói. Ba tháng đầu năm nay, Phú Quốc đón 815.000 khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 14,47% so với cùng kỳ, riêng khách quốc tế tăng tới 69%.

Những con số trên cho thấy, ngành thương mại dịch vụ đang phát triển mạnh ở Phú Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu của lượng khách lớn liên tục tăng trưởng. Ông Bùi Quốc Thái, Phó giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang cho biết, với lợi thế vị trí địa lý và tài nguyên du lịch phong phú, Phú Quốc hiện đang tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Nổi bật nhất là khu vực Nam đảo với quần thể du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tỷ USD do Sun Group đầu tư. Những resort nổi tiếng ở Bãi Kem như JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay, khu condotel hạng sang Premier Residences Phu Quoc Emerald Bay có tỷ lệ lấp đầy đạt tới 70-80%, trong đó rất nhiều khách ngoại.

Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang mới đây đã ký tờ trình Chính phủ xin chủ trương thành lập thành phố Phú Quốc. Nếu được chấp thuận Phú Quốc sẽ là thành phố biển đảo đầu tiên của cả nước, tạo ra bệ phóng cho du lịch bứt phá mạnh mẽ. Thông tin này tiếp tục đem đến luồng gió mới cho lĩnh vực bất động sản du lịch.

Giới đầu tư cũng đã nhanh tay nắm bắt làn sóng kinh doanh này ở đảo Ngọc, thay vì chỉ dồn vốn đầu tư vào phân khúc biệt thự, condotel như trước. Bằng chứng là quỹ hàng mở bán của sản phẩm hot như Boutique Shophouse Melodia hiện nay chỉ còn một phần ba sau vài tháng mở bán. Những nhà đầu tư đã sở hữu shophouse ở Bãi Kem, Nam Phú Quốc đang sốt ruột đợi đến ngày được bàn giao căn nhà phố, phục vụ kế hoạch kinh doanh đã được tính kỹ

Shophouse Melodia - Mảnh ghép hoàn thiện, nâng tầm dịch vụ du lịch Phú Quốc

Hiện nay khi đến Phú Quốc, du khách vẫn chỉ thăm thú thiên nhiên, tắm biển, nghỉ dưỡng rồi về. Dịch vụ du lịch và mua sắm chưa phát triển, không có những tổ hợp kinh doanh sầm uất để giữ chân, nên thời gian lưu trú của du khách ở đảo Ngọc vẫn chỉ ở mốc 2 ngày - con số ít ỏi so với tiềm năng, lợi thế của Phú Quốc. Để trở thành một “Singapore của Việt Nam”, Phú Quốc cần có các dịch vụ du lịch, khiến du khách chi tiêu và và lưu trú nhiều hơn.

Chuỗi dịch vụ này sẽ dần được bổ sung trong những không gian kinh doanh du lịch hiện đại, trong đó phải kể đến Boutique Shophouse Melodia thuộc dự án Sun Premier Village Kem Beach Resort ở Bãi Kem.

Với 168 căn, boutique shophouse Melodia sẽ cung cấp các block nhà phố 5 tầng thời thượng phục vụ mua sắm, giải trí. Không lâu nữa, du khách đến Phú Quốc sẽ không còn về sớm, bởi khu phố shophouse sôi động với đủ loại dịch vụ này đủ sức níu chân suốt hành trình. Hệ thống Boutique Shophouse Melodia sẽ trở thành những khách sạn mini hiện đại hút khách, các boutique thời trang tấp nập người mua, hay nhiều nhà hàng ẩm thực độc đáo thu hút nhiều thực khách. Không chỉ tới các nhà hàng ẩm thực, không gian café, quán bar, karaoke hay shop thời trang, phụ kiện… du khách còn được trải nghiệm chuỗi lễ hội, sự kiện âm nhạc do Tập Đoàn Sun Group tổ chức diễn ra ngay quảng trường rộng 8.500 m2 kề bên.

