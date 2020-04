'Sống xanh cùng công nghệ 4.0' tại siêu dự án The Matrix One

Theo giới đầu tư bất động sản, dự án chung cư ở Hà Nội hiện nay không thiếu. Tuy nhiên, sau những biến động về môi trường vừa qua, chất lượng không khí ngày một đi xuống, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp thì tiêu chí mua nhà của đại đa số người dân đã thay đổi rõ rệt. Thay vì đặt tiêu chí giá lên đầu, người mua nhà hiện nay đã quan tâm hơn đến chất lượng, tiêu chuẩn sống.

Tọa lạc tại vị trí đắt giá nhất khu vực phía Tây Hà Nội – trung tâm mới của Thủ đô, The Matrix One là một trong số rất ít các dự án đảm bảo tiêu chí sống xanh, tích hợp những công nghệ hiện đại giúp bảo vệ sức khỏe.

Tầm nhìn panorama ôm trọn khu công viên và hồ điều hòa 14ha mang lại cho cư dân The Matrix One không gian sống xanh, tốt cho sức khỏe.

Không gian sống xanh

Ngay từ khi còn trên bản vẽ, đơn vị phát triển dự án – MIKGroup đã xác định xây dựng một dự án căn hộ siêu sang, tối ưu về thiết kế, mang đến một môi trường sống trong lành, giúp bảo vệ sức khỏe cho những cư dân tương lai trước tác động tiêu cực của ô nhiễm môi trường và dịch bệnh.

The Matrix One có mật độ xây dựng thấp, tỷ lệ diện tích thông thủy trên diện tích xây dựng (NFA/CFA) chỉ 54% so với các dự án khác cùng phân khúc lên đến hơn 65%, đảm bảo được an toàn, vệ sinh môi trường.Chủ đầu tư cũng cho lắp đặt tới 7 thang máy/tòa tốc độ cao 3,5m/s.

Điểm nổi bật của The Matrix One là sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn khu công viên hồ điều hòarộng 14ha nằm ngay đối diện dự án. Không gian xanh tươi mát từ công viên mang đến bầu không khí trong lành, sảng khoái cho cư dân nhất là trong những ngày hè oi bức hay những phút nghỉ ngơi, thư giãn sau ngày làm việc căng thẳng.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ xây dựng một đường hầm riêng nối từ dự án sang công viên, giúp cư dân được tận hưởng trọn vẹn mọi tiện ích của công viên như: nhiều khu vui chơi giải trí, khu thể dục thể thao, đường chạy bộ. Cùng với đólà một nhà văn hóa - thể thao đa năng, tầng hầm TTTM cùng một bãi đỗ xe rộng lớn.

Còn trong “nội tại” dự án, The Matrix One được bao bọc bởi hệ thống cây xanh dày đặc. Cây xanh được trồng theo nhiều tầng lớp, gồm các loài cây giúp lọc sạch không khí, tốt cho sức khỏe với hàng trăm loại cây xanh quý giá như: cọ Mỹ, chà là, cây sang, lộc vừng, cây đại,cây sao đen, cau bụi vàng, chà là bụi, dứa gộc, hồng mai, ngũ da bì, phúc lộc thọ, mẫu đơn, trầu bà, cỏ nhung, dương xỉ… Với sự tham gia thiết kế cảnh quan của EDEN Landscape - một trong những đơn vị hàng đầu về thiết kê cảnh quan, những yếu tố cây xanh, đá, nước, ánh sáng được sắp xếp một cách tinh tế, giúp các chủ nhân The Matrix One tận hưởng cảm giác thư giãn cùng thiên nhiên, tĩnh tâm giữa những vườn Nhật tại tầng 43 và 44 của dự án.

Nâng giá trị sống với công nghệ 4.0

Nhằm bảo vệ sức khỏe, an toàn cho cư dân tương lai khỏi những tác động tiêu của ô nhiễm môi trường và dịch bệnh cùng tận hưởng giá trị sống vượt trội, bên cạnh việc tạo ra một môi trường thoáng đãng, tràn ngập cây xanh, The Matrix One được tích hợp nhiều công nghệ 4.0 hiện đại.