Thêm sân tập golf không phép 'mọc' trên đất dự án ở Hà Nội

Quảng cáo

Chờ điều chỉnh quy hoạch tận dụng làm sân tập golf

Dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh (xã Vân Canh, Hoài Đức, Hà Nội) do Công ty CP đầu tư An Lạc (Công ty An Lạc) làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt từ năm 2005. Năm 2008, do sáp nhập vào TP. Hà Nội nên dự án đã được điều chỉnh quy hoạch và đến năm 2019 dự án mới bắt đầu rục rịch triển khai.

Tuy nhiên, trong quá trình chờ triển khai dự án, Công ty An Lạc đã “xẻ thịt” hàng nghìn mét vuông đất nơi đây thành sân tập golf có tên gọi sân tập golf Vân Canh đưa vào sử dụng năm 2016 khi chưa được cơ quan chức năng cho phép.

Sân tập golf Vân Canh "mọc" khu đất quy hoạch cây xanh thuộc dự án trên đất dự án Khu đô thị mới Đại học Vân Canh (Hoài Đức, Hà Nội).

Theo tìm hiểu của PV, sân tập golf Vân Canh được xây dựng trên khu đất quy hoạch cây xanh của dự án, nằm cạnh dãy biệt thự liền kề đang được thi công dở. Sân tập golf Vân Cạnh được xây dựng 2 tầng rất kiên cố bằng khung sắt có mái che với 56 làn đánh và có độ dài theo quảng cáo là lên đến 300 yard. Trong khi đó, nhà điều hành sân tập golf được xây dựng kiên cố bằng bê tông.

Liên quan tới việc sân tập golf Vân Canh chưa được cấp phép nhưng đã ngang nhiên hoạt đông, trao đổi với PV, ông Nguyễn Viết Khánh, Chủ tịch UBND xã Vân Canh cho biết, đây là sân tập golf của Công ty CP Đầu tư An Lạc thuộc dự án Khu đô thị Đại học Vân Canh.

“Khu đấy (khu đất sân tập golf – PV) được quy hoạch là đất cây xanh, trong lúc chờ điều chỉnh phân quy hoạch phân khu S2, S3 của thành phố trên địa xã Vân Canh, huyện Hoài Đức thì Công ty An Lạc đã tận dụng làm sân tập golf”, ông Khánh nói.

Sân tập golf Vân Cạnh được xây dựng 2 tầng với nhiều hạng mục kiên cố, khung sắt có mái che.

Bất chấp lệnh tạm dừng vẫn mở cửa đón khách

Ông Khánh cũng cho biết, liên quan đến những vi phạm của Công ty An Lạc, Đội quản lý trật tự xây dựng đô thị huyện Hoài Đức và các phòng ban huyện cũng làm việc, lập hồ sơ và yêu cầu Công ty An Lạc dừng hoạt động sân tập golf.

Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV, sân tập golf Vân Canh vẫn mở cửa đón khách, rất nhiều người tập trung đến đây chơi golf bất chấp diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Nhân viên cho biết giá bóng của sân tập golf này là 80.000 đồng/100 bóng. Khách hàng đến không cần đặt lịch trước.

Được biết, dự án Khu đô thị mới Đại học Vân Canh (An Lạc Green Symphony) tại huyện Hoài Đức của Công ty CP đầu tư An Lạc là một trong bốn dự án sẽ thanh tra trong năm 2020 của Bộ Tài Nguyên và Môi trường . Trọng tâm là việc thực hiện các quy định của pháp luật về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất; việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, dự án được xây dựng trên khu khu đất có tổng diện tích 70ha, quy mô 1200 căn biệt thự, liền kề và 20 tòa chung cư cao tầng.

Dự án khu đô thị mới thuộc khu đô thị Đại học Vân Canh (An Lạc Green Symphony) tại huyện Hoài Đức của Công ty CP đầu tư An Lạc nằm trong danh sách các dự án sẽ bị thanh tra về đất đai.

Thời gian qua, việc nhiều nhà đầu tư trong lúc chờ triển khai dự án đã sử dụng sai mục đích đất diễn ra khá phổ biến, có thể kể đến như dự án Khu liên hợp cao cấp và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại phường Phú Diễn (quận Bắc Từ Liêm) do Công ty CP tư vấn đầu tư phát triển công nghiệp châu Á (Công ty Châu Á) làm chủ đầu tư.

Theo đó, dù được Hà Nội phê duyệt dự án từ năm 2011, nhưng thay vì triển khai dự án, Công ty Châu Á lại cho làm sân tập golf trái phép. Mới đây, UBND quận Bắc Từ Liêm có quyết định “Cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với Công ty Châu Á, buộc công ty phải khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

Đình Phong-Lâm Vỹ