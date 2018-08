Tưng bừng lễ trao giải Dot Property Vietnam Awards 2018

Trong đêm trao giải, Dot Property chính thức công bố những đơn vị chiến thắng ở nhiều hạng mục bao gồm nhà phát triển dự án, dự án và doanh nghiệp hoạt động trong ngành.

“Giải thưởng Dot Property Vietnam 2018 là một thành công đáng kinh ngạc. Chúng tôi rất vui mừng khi có cơ hội để vinh danh các nhà phát triển, dự án, công ty và nhà môi giới bất động sản tốt nhất của Việt Nam. Thị trường bất động sản Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh với nhiều dự án chất lượng vượt trội được phản ánh qua những dự án là thành quả từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của những đơn vị chiến thắng”, ông Neil Sutton, COO và Founder của Dot Property chia sẻ.

Tổng cộng có 14 dự án được xướng tên tại buổi lễ. Sunshine Group với dự án Sunsine Marina Nha Trang Bay được vinh danh là dự án biểu tượng - Best Iconic Development Vietnam 2018, Sunshine City xuất sắc giành giải Best Luxury Landed Development. Dự án One Alpha Riverside District One - Alpha King, đơn vị vừa ra mắt thị trường là bất ngờ lớn khi lập cú hattrick thắng liên tiếp 3 giải: Best Boutique Developer, Best Innovative Developer và giải Best Luxury Condo Development

Alpha King lập hattrick nhận 3 giải thưởng

Không chỉ vinh danh các đơn vị phát triển dự án, Dot Property Awards 2018 còn ghi nhận nỗ lực của các sàn môi giới và công ty thiết kế thông qua nhiều hạng mục như Vietnam's Best Real Estate Agencies, Best Architectural Design Firm. Leading Real Estate Companies of the World®, công ty bất động sản hàng đầu thế giới đã góp mặt trong sự kiện để trao giải cho những đơn vị xuất sắc.

Đặc biệt, lần đầu tiên có giải thưởng People's Choice Award for Project of the Year Vietnam do nhà đầu tư bình chọn thông qua cổng bình chọn trực tuyến của Dot Property. Đây là giải thưởng khách quan và được cả nhà phát triển dự án lẫn nhà đầu tư chờ đợi. Trong 10 ngày, đã có gần 2.500 lượt bình chọn cho 13 dự án nổi bật. Dự án Hinode City của chủ đầu tư Vietracimex nhận được nhiều lượt bình chọn nhất, xuất sắc giành chiến thắng tại Dot Property People's Choice Award 2018.

Bà Hồ Nguyễn Châu Thanh, Giám đốc kinh doanh - Thị trường Việt Nam của Dot Property nói: “Chúng tôi xin chúc mừng tất cả những đơn vị chiến thắng, và cũng xin cảm ơn Leading Real Estate Companies of the world đã góp mặt trao giải cho các đơn vị môi giới bất động sản cũng như sự hỗ trợ hết mình từ khách sạn Rex đã giúp tổ chức buổi lễ tuyệt vời này”.

Danh sách các đơn vị chiến thắng tại Dot Property Vietnam Awards 2018:

Giải thưởng dành cho đơn vị phát triển dự án:

Best Developer - Công ty CP Kiến Á

Best Luxury Developer - Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Thành phố (Cityland)

Best Residential Developer - Công ty CP kinh doanh địa ốc Him Lam

Best Boutique Developer - Công ty CP phát triển Bất động sản Alpha King

Best Innovative Developer - Công ty CP phát triển Bất động sản Alpha King

Best Developer Hanoi - Văn Phú - Invest

Best Developer Da Nang - Công ty CP địa ốc First Real

Giải thưởng dành cho dự án:

Best Luxury Township Development - Bach Viet Lake Garden

Best Luxury Beachfront Resort Development - Mövenpick Resort Cam Ranh

Best Iconic Development - Sunshine Marina Nha Trang Bay

Best Resort Landscape Architectural Design - Flamingo Cat Ba Beach Resort

Best Mixed-Use Development - Q7 Saigon Riverside Complex

Best Riverside Township Development - King Bay

Best Luxury Landed Development - Sunshine City

Best Green Development - SwanPark

Best Sustainable Residential Development - SwanBay

Best Innovative Architectural Design - Hinode City

Best Condo Development - La Cosmo Residences

Best Luxury Condo Development - One Alpha Riverside District One

Giải thưởng dành cho đơn vị thiết kế:

Best Architectural Design Firm - Công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng Sagen

Các công ty môi giới bất động sản tốt nhất của Việt Nam năm 2018 được trao bởi Leading Real Estate Companies of the World®:

Công ty Cổ Phần Hưng Thịnh Land

Công ty CP Bất Động Sản LinkHouse

Công Ty CP Bất Động Sản Danh Khôi

Giải thưởng People's Choice Award - Hinode City