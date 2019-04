Amber Heard khoe vòng ba táo bạo, ôm ấp ‘trai lạ’ trên thảm đỏ

Hôm thứ Bảy (27/4, theo giờ địa phương), Amber Heard trở thành tâm điểm chú ý tại Liên hoan phim Tribeca được tổ chức ở Nhà hát SVA, New York (Mỹ). Cô có mặt tại sự kiện này để giới thiệu bộ phim mới Gully.

Tình duyên lận đận, nhưng đường sự nghiệp của Amber lại khá suôn sẻ. Sau thành công của "Aquaman" năm ngoái, tên tuổi nữ diễn viên ngày càng đi lên, nhận được nhiều dự án mới như phim kinh dị Run Away with Me hay phần tiếp theo của Aquaman... cũng như thường xuyên xuất hiện trong các sự kiện lớn, nhỏ. Bộ phim mới Gully cũng đã ra rạp vào ngày 27/4.