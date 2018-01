Angelina Jolie nói gì khi bị đồn hẹn hò nhà làm phim người Campuchia

Ngày 12/1, phía Angelina Jolie trả lời với People về tin đồn cô hẹn hò nhà làm phim, nhà thơ PraCh Ly người Campuchia. “Cô ấy hiện không gặp gỡ ai và sẽ không gắn bó với bất cứ người nào trong thời gian dài nữa. Cô ấy chỉ muốn tập trung vào các con và nhu cầu của chúng”, đại diện minh tinh nói. Nguồn tin khẳng định giữa họ chỉ là bạn bè và PraCh Ly là một fan của bộ phim Angelina Jolie đạo diễn.

Tin đồn Angelina và PraCh Ly hẹn hò rộ lên vài tuần qua. Cả hai được cho là quen biết nhau thông qua sự giới thiệu của Loung Ung - nhà hoạt động nhân quyền người Campuchia, tác giả cuốn First They Killed My Father mà Angelina Jolie chuyển thể.

PraCh Ly (thứ hai từ trái sang) đứng cạnh Angelina Jolie tại một sự kiện.

Cuối năm ngoái, tờ New Idea khẳng định người này đã tới nhà mẹ con diễn viên ở Hollywood, thân thiết với Maddox, thậm chí dạy gia đình Angelina Jolie về đạo Phật. Nguồn tin của tờ này khẳng định cả hai rất hợp nhau và nói chuyện hàng giờ về chính trị cũng như những dự định từ thiện.

Gần đây, Angelina Jolie bận rộn quảng bá cho phim First They Killed My Father và tham gia nhiều lễ trao giải. Diễn viên 42 tuổi đưa các con tới thảm đỏ các sự kiện. Cô quay lại với công việc sau khi chia tay Brad Pitt tháng 9/2016. Thời điểm đó, mẹ con Angelina Jolie tránh xa đám đông, sống khép kín.

Theo Vnexpress