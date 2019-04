'Báo đen' huyền thoại Naomi Campbell nuột nà, gợi cảm bất ngờ ở tuổi 48

Ở tuổi 48, siêu mẫu lừng danh của thập niên 90 vẫn giữ được phong cách và thần thái quyền lực, đẳng cấp trong làng mốt

Khó tin rằng đây là vóc dáng của một người sắp bước vào tuổi ngũ tuần

Trong ngành thời trang, "báo đen làng mốt" là một trong những trường hợp hiếm hoi vẫn ở đỉnh vinh quang sau 30 năm thống trị sàn diễn.

Cô được mọi người tôn vinh là "nữ hoàng không ngai" của làng người mẫu thế giới.

Người đẹp sinh năm 1970 trẻ đẹp không ngờ trong loạt ảnh này

Ngoài làm mẫu, cô còn được biết đến với vai trò "mẹ đẻ" của show truyền hình tìm kiếm người mẫu "The Face" - đối thủ nặng ký của "Next Top Model" do Tyra Bank sáng lập.