Bi kịch của sao nữ sau cảnh cưỡng hiếp 'bê bối' nhất lịch sử

Ngày 26/11, đạo diễn Bernardo Bertolucci qua đời ở tuổi 77 sau thời gian chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của ông khiến nhiều người nhớ về “Last Tango In Paris” (1972), một trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng và gây tranh cãi của vị đạo diễn, đặc biệt với cảnh cưỡng hiếp “bê bối” nhất lịch sử.

“Last Tango In Paris” xoay quanh mối quan hệ giữa người đàn ông Mỹ góa vợ ở tuổi trung niên Paul (Marlon Brando đóng) và cô gái trẻ người Paris Jeane (Maria Schneider đóng), với nhiều phân cảnh “nóng bỏng”, đậm màu sắc tình dục.

Trong đó, một cảnh đến nay vẫn khiến không ít người “sốc”. Đó là cảnh Paul cưỡng hiếp Jeane. Mặc dù thời điểm đó hai nhân vật Paul và Jeane đã yêu nhau, nhưng nam chính vẫn không ngần ngại dùng bạo lực để cưỡng hiếp người tình.

Cảnh cưỡng hiếp gây tranh cãi.

Lúc công chiếu, cảnh phim chân thực đến mức phim bị cấm chiếu ở nhiều nước. Dù vậy, phim vẫn mang về cho cả nam chính Brando và đạo diễn Bertolucci đề cử tại giải Oscar danh giá, đưa tên tuổi của nữ diễn viên vô danh 19 tuổi Schneider đến với khán giả quốc tế.

Tuy nhiên, những gì Schneider nhận được lại không thể bù lại được những tổn thương mà cô phải gánh chịu do cảnh cưỡng hiếp gây ra.

Trong một cuộc phỏng vấn năm 2007, nữ diễn viên tiết lộ, cảnh quay vốn dĩ không có trong kịch bản gốc, và cô chỉ được biết ngay trước khi bấm máy. Theo Schneider, cô đã rất giận dữ, nhưng lại không biết nên làm gì, cũng không nhớ phải gọi cho người quản lý hay luật sư để giúp cô bảo vệ quyền lợi của mình.

Cô kể, trước khi vào quay, cô được bạn diễn hơn 29 tuổi trấn an đây chỉ là đóng phim thôi. “Dù anh ta không cưỡng hiếp thực sự, nhưng tôi đã khóc thật trong cảnh đó. Tôi cảm thấy như bản thân bị cưỡng hiếp bởi Marlon và cả Bertolucci. Sau cảnh đó, Marlon không an ủi gì, cũng không xin lỗi tôi. Điều may mắn là cảnh đó chỉ phải quay một lần”, nữ diễn viên chia sẻ.

Schneider chỉ mới 19 tuổi lúc đóng phim.

Dù tên tuổi được nâng tầm hơn trước, sau khi phim công chiếu, khán giả chỉ nhớ đến Schneider qua các cảnh nóng bỏng trong phim, thay vì khả năng diễn xuất của cô. Sau đó, cô tham gia hàng chục tác phẩm truyền hình và điện ảnh khác, nhưng cô không thể thoát khỏi cái bóng mang tên “Last Tango In Paris”.

Người ta gán cho cô danh xưng biểu tượng tình dục ở tuổi 20 khiến ngôi sao trẻ mắc chứng trầm cảm, sa vào ma túy và thậm chí có các hành động hủy hoại bản thân. Từ đó, cô không bao giờ đóng cảnh “nóng” hay khỏa thân trước ống kính nữa.

Năm 2011, Schneider qua đời ở tuổi 58 vì bệnh ung thư. Đến tận lúc đó, dư luận vẫn không thể thấu hiểu cho sự đau khổ mà cô phải chịu đựng suốt nhiều thập kỷ.

Schneider qua đời năm 2011, và đến thời điểm đó cô vẫn không thể tha thứ cho đạo diễn Bertolucci và bạn diễn Marlon Brando.

Mãi cho đến khi, đoạn video ghi hình cuộc trò chuyện với đạo diễn Bertolucci năm 2013 được công bố vào năm 2016, mọi người mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.

Nhà làm phim người Ý thừa nhận, ý tưởng cho cảnh phim cưỡng hiếp chỉ được ông và nam chính nghĩ ra trong buổi sáng trước khi quay. Theo vị đạo diễn, ông không nói trước với Maria Schneider vì muốn cô thể hiện đúng cảm xúc thật sự của mình, chứ không phải thông qua các kỹ năng diễn xuất. “Tôi áy náy vì những gì gây ra cho cô ấy, nhưng tôi không hối hận về quyết định đó”, ông Bertolucci khẳng định.

Đạo diễn Bertolucci không hối hận vì quyết định thực hiện cảnh cưỡng hiếp.

