Bị 'ném đá' dữ dội, công ty quản lý Diễm My 9X công khai xin lỗi Trương Thế Vinh

Giữa lùm xùm Trương Thế Vinh và một nhãn hàng thời trang tranh cãi về việc sử dụng hình ảnh trái phép, Diễm My 9X là cái tên tiếp theo trong loạt sao Việt bị cư dân mạng "ném đá" vì cho rằng cô đang "đá xéo" Trương Thế Vinh.

Nữ diễn viên Phượng khấu đã lên tiếng xin lỗi nhưng cư dân mạng chỉ ra những điểm chưa thỏa đáng và cho rằng, Diễm My 9X chỉ đang xin lỗi cho có. Nhiều người tiếp tục kêu gọi tẩy chay cô cũng như bộ phim Phượng khấu nữ diễn viên tham gia.

Diễm My 9X bị chỉ trích vì vạ miệng.



Sau Diễm My 9X, đến lượt công ty quản lý của cô cũng phải công khai xin lỗi Trương Thế Vinh. "Với tư cách là công ty quản lý của diễn viên Diễm My 9X, chúng tôi rất tiếc về việc đã xảy ra liên quan đến câu chuyện của diễn viên Trương Thế Vinh và những người hâm mộ Vinh.

Theo quan điểm của chúng tôi, cho dù vì nguyên nhân gì, Diễm My và trợ lý cũng sai khi gây thêm những suy nghĩ và tranh cãi không cần thiết. Chúng tôi xin chân thành xin lỗi diễn viên Trương Thế Vinh, người hâm mộ của Vinh và cả những người bạn yêu mến Diễm My" - đại diện công ty quản lý của Diễm My 9X chia sẻ.

Hiện tại, fanpage phim Phượng khấu cũng như trang cá nhân của Diễm My 9X vẫn đang bị cư dân mạng "tấn công" với hàng loạt bình luận chỉ trích, kêu gọi tẩy chay phim của cô. Vào trưa 26/7, Trương Thế Vinh và đại diện nhãn hàng thời trang đã xin lỗi nhau, mong muốn khép lại sự việc.

Trước đó, khi ồn ào của Trương Thế Vinh và nhãn hàng thời trang đang trở thành đề tài bàn luận của cư dân mạng, Diễm My 9X đăng tải hình ảnh một cửa hàng chụp ảnh lấy hình của cô để làm bảng quảng cáo.

“Chắc phải charge (tính phí) 100 triệu đồng quá. Hình chụp hồi xửa hồi xưa mà dám in ra quảng cáo chụp ảnh thẻ" - Diễm My 9X nói. Ngay lập tức, cư dân mạng - vốn bênh vực Trương Thế Vinh trong vụ lùm xùm này - đồng loạt chỉ trích nữ diễn viên Phượng khấu, chửi mắng cô là "kẻ cơ hội", "vô duyên"...

Giải thích về bức ảnh sau khi bị "ném đá", Diễm My 9X cho biết những ngày qua, cô không hề biết đến và theo dõi về lùm xùm của đàn anh Trương Thế Vinh. Cũng vì không biết nên Diễm My cảm thấy mình không có lỗi.

Cô nhấn mạnh nhiều năm hoạt động nghệ thuật, bản thân chưa từng xỏ mũi vào chuyện của người khác vì việc này không được lợi lộc gì.

Trương Thế Vinh.

Những ngày qua, ồn ào Trương Thế Vinh tố một nhãn hàng thời trang sử dụng hình ảnh của anh trái phép gây tranh cãi trên mạng xã hội. Một "cuộc chiến" nổ ra khi cư dân mạng đa số đều bênh vực Trương Thế Vinh còn các sao Việt như MC Tùng Leo, Cao Thái Sơn, Pha Lê... lại bênh vực nhãn hàng.

Trưa 26/7, Trương Thế Vinh và Nukan Trần Tùng Anh - đại diện nhãn hàng thời trang công khai xin lỗi nhau và mong muốn mọi ồn ào được khép lại, ai làm việc nấy.

