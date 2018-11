'Biểu tượng sex' Charlotte McKinney phô đường cong hoàn hảo với nội y

Nàng mẫu nổi tiếng không chỉ hoạt động trong lĩnh vực thời trang mà còn lấn sân sang các gameshow truyền hình, diễn xuất. Trong năm qua, cô đã tham gia 5 bộ phim, trong đó có 2 phim remakes là Baywatch và the Flatliners

Charlotte McKinney vừa trở thành đại diện quảng cáo bộ sưu tập mới của Carl's Jr và ngay lâp tức cô được so sánh với Kate Upton từng là gương mặt đại diện của thương hiệu này nhưng mỹ nhân 25 tuổi cho biết: "Tôi rất ngưỡng mộ cô ấy nhưng tôi không phải một Kate Upton tiếp theo" và người đẹp khẳng định mỗi người có một vẻ đẹp riêng.

Ngôi sao của chương trình Dancing With The Stars cũng là hot girl mạng xã hội Instagram với 1,4 triệu lượt theo dõi. Mỗi bài chia sẻ của cô có hàng chục ngàn yêu thích (like) và hàng trăm bình (comment)