Brad Pitt sống ra sao sau gần 3 năm chia tay Angelina Jolie?

Ngày 14/4, Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn kéo dài suốt 3 năm căng thẳng. Nhìn lại quãng thời gian vui vẻ mà cặp sao từng có với nhau, không ít người hâm mộ bày tỏ sự tiếc nuối. Tuy vậy, họ vẫn hy vọng thần thượng sẽ tìm được hạnh phúc mới trong tương lai.

Đầu năm, The Sun đưa tin tài tử đang có quan hệ yêu đương với nữ đồng nghiệp Charlize Theron. Tờ báo này của Anh còn khẳng định ngôi sao Fast & Furious 8 đã đến thăm Pitt nhiều lần tại nhà riêng ở Los Angeles, Mỹ. Tuy nhiên người trong cuộc đã lên tiếng phủ nhận thông tin này.

Tương tự Angelina Jolie, Pitt không bỏ bê điện ảnh sau đổ vỡ hôn nhân. Mới đây, anh được quan tâm khi đảm nhận vai Cliff Booth - người chuyên đóng thế cho Rick Dalton (Leonardo DiCaprio thủ diễn) trong phim Once Upon a Time in Hollywood. Bộ phim này được giới phê bình đánh giá cao và nhận tràng vỗ tay kéo dài 6 phút tại Liên hoan phim Cannes hồi tháng 5.