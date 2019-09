Brad Pitt U60 phong độ bụi phủi hút hồn phái đẹp

So với thời mới nổi tiếng với vẻ ngoài điển trai trẻ trung, Brad Pitt hiện tại của tuổi ngũ tuần đầy phong độ bụi phủi cực manly.

Brad Pitt vừa tham gia bom tấn gây chú ý Once Upon A Time In Hollywood cùng Leonardo DiCaprio của đạo diễn lừng danh Quentin Tarantino.