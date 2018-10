Ca sĩ bolero Ivy Trần livestream chia sẻ về sự cố 'nổ túi ngực'

Sau sự cố được cho là "nổ túi ngực" trên máy bay gây xôn xao dư luận, mới đây nữ ca sĩ Mai Tường Vy (nghệ danh Ivy Trần) đã livestream chia sẻ sự việc với người hâm mộ.

Ivy Trần kể: "Sau khi mổ xong, tôi tỉnh lại nhìn xuống và thấy khuôn ngực đã hình thành thì vô cùng sung sướng. Tôi mừng muốn khóc. Cảm giác như chết đi sống lại và hét lên 'có ngực lại rồi'”.

Ivy Trần cũng tiết lộ cô phải chi số tiền lớn để sửa lại ngực và đính chính về việc kêu gọi ủng hộ, hỗ trợ. “Không phải Ivy là một người nghèo khổ nhưng vì chuyện đến bất ngờ, và khi đi hỏi những đơn vị điều trị khác chi phí lên đến hơn 100 triệu vì đây là một ca sửa ngực khó. Lúc đầu Ivy không muốn đến bệnh viện vì không đủ số tiền đó. Tuy nhiên nhờ sự giúp đỡ của ca sĩ Quách Tuấn Du và anh ruột nên mình đã gom đủ tiền làm phẫu thuật. Nhân đây mình cũng nói rõ là không có ý định kêu gọi cứu trợ hay từ thiện gì cả. Tôi khẳng định mình không PR cho ai hay một đơn vị nào cả mà chỉ đi chữa bệnh thôi".

Trước đó, vào ngày 22/10, kết thúc chuyến lưu diễn, Ivy Trần cùng đồng nghiệp đáp chuyến bay từ Đài Loan về Việt Nam. Lúc đang trên máy bay, nữ ca sĩ nghe ngực trái có những âm thanh lạ giống như vỡ ra. Sau đó, cô thấy ngực trái sưng to, nhưng nghĩ có thể do áp suất máy bay. Ít ngày say, khi ngực ngàng càng sưng lên, đau đớn, Ivy Trần tới bệnh viện kiểm tra và được chẩn đoán bị vỡ túi ngực.

Ivy Trần đã cố gắng liên lạc với bác sĩ đã từng phẫu thuật cho cô từ 7 năm trước nhưng người này chỉ đưa ra lời khuyên và né tránh trách nhiệm. Từ đó, Ivy Trần mất liên lạc với bác sĩ này.

Ivy Trần cho biết, cô chỉ muốn bác sĩ phẫu thuật ra mặt để hỗ trợ trong việc yêu cầu hãng sản xuất có trách nhiệm khi cam đoan bảo hành trọn đời, cũng như thực hiện trách nhiệm đối với bệnh nhân.

Đỗ Quyên