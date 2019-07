Ca sĩ Hiền Thục lần đầu tiết lộ chuyện làm mẹ đơn thân ở tuổi 20

Quảng cáo

Nói về tình yêu tuổi 18 của mình, ca sĩ Hiền Thục chia sẻ: "Một tình yêu "ngốc xít" mà vẫn cắm đầu vào".

Đó là thời điểm mà Hiền Thục là một trong những nữ ca sĩ được giới trẻ yêu mến. Lúc ấy, cô có tình yêu đẹp với Tuấn Thăng, cựu thành viên ban nhạc Saigonboys.

Hiền Thục nhớ lại tuổi 20 có con với những hoang mang tột độ

"Lúc ấy tuổi 18, ngồi sau xe tay ga của anh ấy, mái tóc sư tử tỉa kỹ của Thục bay bay trong gió. Thục rất hạnh phúc mà lại còn có phần hãnh diện. Phải rồi, bạn trai của Thục ngày đó nom như bạch mã hoàng tử, anh ấy phong độ mà lại còn nổi tiếng, nên Thục mãn nguyện cũng phải" - cô hồi tưởng.

Nhưng những hình ảnh lãng mạn, đẹp đẽ đó không kéo dài khi ở tuổi 20, ca sĩ Hiền Thục mang thai. Cô cũng ao ước về một đám cưới tưng bừng.

Hiền Thục cho biết lúc ấy, cô đã không ngớt dằn vặt rồi tự trấn an, động viên mình: "Dù sao em bé cũng chả có tội tình gì, thương nó đi Thục ạ. Mà suy nghĩ cho kỹ nhé, Thục sẽ vất vả lắm đó. Thục vẫn phải đi hát phải không? Cũng phải chuẩn bị chứ Thục nhỉ? Tả, sữa... nuôi nấng bé đều trông vào Thục hết. Quyết định của cuộc đời Thục chắc chỉ Thục quán xuyến thôi. Mong mẹ con đều khoẻ, an lành và may mắn. À Thục này, đừng sợ gì cả, đói khát gì thì cũng qua thôi....".

Ngay trong lúc sự nghiệp lên cao, cuộc đời cô rẽ ngang vì mang thai và có con

Rốt cuộc, Hiền Thục chẳng có đám cưới. Đứa bé cũng chỉ mình cô lo. Bao thứ khó khăn ập đến từ vật chất lẫn tinh thần. Hiền Thục cho biết cô "luôn cảm ơn Chúa" đã giúp cô giữ đứa bé lại.

Khi Hiền Thục và Tuấn Thăng đường ai nấy đi, cô cho biết không buồn nhiều vì thật sự chẳng có thời gian. Cô còn phải lo chuyện bầu bì, sinh nở rồi lo cho con. "Đừng nao lòng Thục nhé. Mình cũng biết cái mối tình ấy chả đi đến đâu mà" - cô tự nhủ.

Chuyện của ngày xưa cũ, dù đau đớn đến đâu cũng trở thành quá khứ. Hiện nay, Hiền Thục cho biết cô rất hạnh phúc vì bên cạnh có cô con gái nhỏ yêu và hiểu mẹ. Giữa họ là mẹ con, là bạn bè thân hữu.

Nghĩ lại lúc một mình chăm con mọn, Hiền Thục không khỏi xúc động: "Khi ấy nghèo túng, hai mẹ con đi quay ca nhạc, trong lò gạch cũ bị muỗi cắn, con bé vẫn lọ mọ chơi với mấy khúc gỗ nhỏ người ta vứt đi, mình thấy thương quá. Lúc con bé 4 tuổi, lần đầu đi Pháp, Thục đã bế nó khắp nơi trong phố thị... Đó là những ký ức đẹp lung linh".

Hiền Thục dường như xinh đẹp hơn xưa

Ở tuổi 38, Hiền Thục vẫn vậy, thậm chí còn xinh đẹp hơn và "vẫn bướng như bình thường". Cô cho biết mình mừng vì "lại có xúc cảm để hát".

